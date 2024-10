Al menos cinco muertos y más de diez heridos en incendio en penal de Huancayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad "Hay gente que está llorando desesperada desde anoche", indicó la familiar de un recluso

Los familiares de los reclusos del penal de Huancayo se trasladaron hasta el recinto penitenciario para exigir a las autoridades más información. | Fuente: RPP

Un incendio en el penal de Huancayo, ubicado en el distrito de Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, región Junín, dejó al menos cinco muertos y doce heridos, según fuentes de RPP.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los fallecidos por asfixia fueron identificados como Bernabé Fernando Pusari Ponce, Marcelo Mendoza Huamán, Roger Jhoselyn Cucho Meza, Segundino Almonacid Aguilar y Enrique Pariona Carlos.

En el acta policial se indica que al menos 12 internos y un miembro de los bomberos fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo: Antonio Ignacio Vangali, Alejandro Canturin Mendoza, Julio Bernardino Cox Sánchex, Anlly Jean Pier Vásquez Benite, Jhon Oré Uscañe, Alcidez de la Cruz Huamán, Michael Hilarión Cerrón Pérez, Ramón Quispe Mayhua, Gilver Dacio, Hinostroza Pérez, Leonardo Aguirre Ramos, Junior Rondinel Pérez, Magno Taipe de la Cruz, y el bombero de la Compañía de Huancayo, Melani Namuche Meza.

Durante la noche del martes y madrugada de este miércoles, los familiares de los reclusos se trasladaron hasta el recinto penitenciario para exigir más información. La Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), tuvo que dispersar a algunos de los familiares que intentaron ingresar por la fuerza al recinto penitenciario.

Algunos internos subieron a las paredes del penal para evitar que el fuego los alcance. Más de 100 bomberos trabajaron para controlar el incendio. Se sabe, además, que al interior del local se produjeron daños materiales.

El incendio se originó en el taller de zapatería del pabellón 2 (mediana seguridad) y la humareda se prolongó hacia el pabellón 3 (máxima seguridad). Todos los internos fueron evacuados al patio del pabellón del programa “CREO”.

"Queremos información del INPE"

A través de RPP, una mujer, pariente de un recluso, exigió que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brinde información sobre el incendio y dé la lista de fallecidos y heridos. Según dijo, el Pabellón C sería el más afectado por el fuego.

"Somos familiares directos que tenemos en el penal, no informan nada, el incendio ha pensado a las diez y hasta ahora no hay información, dicen una cosa, dicen otra cosa, dicen que hay cinco muertos, el otro dice que hay ocho muertos. Queremos información directo del INPE, porque hay gente que está llorando desesperada desde anoche (...) lo único que nos dicen desde adentro es tranquilícense, si es que siguen haciendo bulla, no va a haber visita, con eso nos están amenazando", dijo.

Otro familiar también exhortó al INPE que dé información de lo sucedido y solicitó que la Defensoría del Pueblo interceda.

"Tenemos allá nosotros nuestros familiares, no sabemos cómo están, quisiéramos saber qué está pasando, ¿por qué no nos quieren dar información? El director del INPE también no sale, no nos da la cara, quisiéramos saber qué es, qué pasa. Estamos desesperadas, por favor, necesitamos ayuda", expresó.

