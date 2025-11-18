Junín: un adolescente murió tras explosión de pirotécnicos en Sicaya

Un adolescente de 15 años falleció y dos personas quedaron heridas luego de la explosión de artefactos pirotécnicos registrada en una vivienda ubicada en el kilómetro 112 de la Carretera Central, en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín.

El incidente provocó un incendio que fue controlado por personal del Cuerpo de Bomberos, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los heridos, identificados como Patrick Montes Velásquez (26) y Alberto Montes Quispe (39), fueron trasladados al Hospital Carrión. Ambos permanecen bajo observación debido a sus lesiones.

El hecho fue reportado por transeúntes, lo que permitió la rápida movilización de agentes de la Comisaría PNP Sicaya.

Al llegar al lugar, los efectivos verificaron la emergencia y coordinaron con los Bomberos para sofocar el incendio.

La Policía realizó las diligencias correspondientes en el inmueble afectado. El caso continúa siendo investigado a fin de determinar las causas exactas de la explosión.