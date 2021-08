Madres de las ollas comunes hacen denodados esfuerzos para seguir alimentando a los beneficiarios. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

Debido al alza de precios de productos de primera necesidad como el arroz, aceite y fideos, la olla común del sector de Uñas, del distrito y provincia de Huancayo (región Junín) cerró temporalmente, según contó su representante, Anita Córdoba.

“Estamos bien afectados, no tenemos nada para cocinar. Estábamos sacando de la tienda, pero se han elevado los precios. Todo está caro: el aceite, el arroz, lo que es más necesario. No hay que cocinar, no sabemos qué hacer”, detalló.

Esta olla común está conformada por más de 20 familias y adultos mayores que viven solos en este sector. Ellos realizaban una colecta diaria para comprar los ingredientes y preparar el almuerzo.

El mismo panorama se vive en otros sectores de Huancayo. La representante de la olla común de Alto Cullpa de la Cooperativa Santa Isabel, dijo que "lo único" que les queda es seguir luchando para "parar" la olla.

“Todos estamos con una preocupación porque es muy difícil día a día para pagar la olla. Estos días van a a ser críticos para nosotros. Hay muchos niños y ancianos a quienes debemos alimentar, pero tenemos que seguir en pie para seguir en la lucha, no nos rendiremos”, indicó.

Ambas representantes esperan el apoyo para no cerrar las ollas ya que en sus sectores viven personas en pobreza y pobreza extrema.

