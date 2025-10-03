Junín: mujer fallece al caer a barranco durante derrumbe de rocas en la carretera La Oroya – Jauja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una mujer identificada como Leydi Bustamante Sierra (32) falleció en el kilómetro 46 de la carretera La Oroya – Jauja, a la altura del anexo El Rosario, en el distrito de Curicaca, provincia de Jauja, región Junín, durante un derrumbe de rocas que interrumpió el tránsito en la zona, según informó la Policía de Carreteras.

El desprendimiento de material rocoso dejó varios vehículos varados en ambos sentidos.

En medio de esta situación, la víctima descendió del vehículo en el que viajaba y, debido a la escasa visibilidad por la oscuridad, cayó a un barranco, perdiendo la vida de manera instantánea.

Cabe señalar que ese tramo de la Carretera Central, situado entre los kilómetros 45 y 46, es conocido por registrar constantes deslizamientos de rocas durante la temporada de lluvia.

El lugar del incidente fue acordonado hasta la llegada de la fiscal de turno, quien ordenó el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo de Bustamante Sierra fue trasladado a la morgue de Hualhuas.