La Libertad: Policía investiga ataque con explosivos en vivienda de adultos mayores en Trujillo

Este atentado se suma a los más de 200 casos de detonaciones con explosivos registrados en lo que va del año en La Libertad.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga una nueva detonación de explosivos que dejó daños materiales en la puerta, las lunas y la vereda de una vivienda, ubicada en la calle Los Tornillos, en la urbanización La Rinconada, en Trujillo, región de La Libertad.

El inmueble es alquilado por una joven y por adultos mayores, quienes, según indicaron, no habrían recibido amenazas previas al ataque.

Sin embargo, los efectivos policiales no descartan que se trate de un caso de extorsión.

Cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, captaron el momento en que un sujeto encapuchado llega hasta la vivienda, enciende lo que sería un cartucho de dinamita y se retira rápidamente antes de que el artefacto estalle.

Este atentado se suma a los más de 200 casos de detonaciones con explosivos registrados en lo que va del año en La Libertad, una región fuertemente golpeada por el crimen organizado.

La Libertad Policía Nacional del Perú Trujillo

