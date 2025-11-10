Caso Paccha II: Fiscalía recupera restos de cuatro víctimas desaparecidas hace 35 años en Huancayo

El Ministerio Público logró la recuperación de restos óseos y elementos asociados pertenecientes a cuatro personas que fallecieron y desaparecieron en el año 1990 en la región Junín, "durante el periodo de violencia entre los años 1980 y 2000".



La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Junín dirigió la investigación humanitaria, conocida como caso Paccha II, teniendo como responsable al fiscal provincial Johel Chamorro Macukachi.

De acuerdo con las pesquisas, las víctimas, quienes pertenecían a la comunidad de Ñahuinpuquio, habrían sido asesinadas por integrantes de rondas campesinas. Estas rondas ejercían labores de vigilancia comunal durante la época en que la violencia terrorista era desatada por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).



La diligencia crucial de exhumación e intervención arqueológica forense se realizó específicamente en el anexo de Rimaycancha, ubicado en el distrito de Ingenio, en Huancayo. En esta operación se pudo recuperar la totalidad de los restos de los cuatro fallecidos.

Restos serán sometidos a análisis

Las labores de excavación y la recuperación de los restos óseos en el lugar citado estuvieron a cargo del arqueólogo Aldo Lara Guerra, quien forma parte del Equipo Forense Especializado (EFE).

Una vez recuperados, los restos serán sometidos a análisis para su identificación posterior, un paso fundamental que busca contribuir al avance de las investigaciones que se están llevando a cabo por graves violaciones a los derechos humanos en Junín.

A través de la nota de prensa emitida, el Ministerio Público reafirmó su firme compromiso con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares en todas las investigaciones que se realicen con enfoque humanitario.