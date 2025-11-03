Colapsa parte de la antigua iglesia San Ignacio de Loyola en la ciudad de Junín

El derrumbe ocurrió de manera repentina y provocó un fuerte estruendo que despertó a los vecinos | Fuente: RPP

Una de las torres de la iglesia San Ignacio de Loyola, uno de los templos más antiguos de la heroica ciudad de Junín, en la región del mismo nombre, colapsó parcialmente, según reportaron vecinos mediante un video.

El derrumbe ocurrió de manera repentina y provocó un fuerte estruendo que despertó a algunos vecinos. Partes de la estructura cayeron hacia la vía pública y afectaron también a casas contiguas.

Serenazgo y personal municipal acordonaron la zona y recomendaron a las personas que se encontraban en los alrededores a mantenerse alejados del templo mientras se realiza la evaluación técnica correspondiente.

Infraestructura estaba declarada en emergencia

De acuerdo con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, la iglesia San Ignacio de Loyola fue construida aproximadamente en el año 1640, convirtiéndose en una de las primeras edificaciones religiosas de la zona central del país.

Su arquitectura conserva rasgos del barroco andino, con torres elevadas, muros de adobe y piedra, y un retablo interior de notable valor histórico. El templo, ubicado frente a la plaza principal de la ciudad de Junín, ha sido escenario de celebraciones religiosas y procesiones tradicionales que forman parte de la identidad local.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Junín, Vicente Quispe, señaló que la infraestructura estaba declarada en emergencia por el concejo municipal tras reportes de fisuras visibles en sus torres y muros debido al paso del tiempo y la humedad.