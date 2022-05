Angelica Lapa Aufatuma madre de uno de lo jóvenes fallecidos sigue exigiendo justicia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Lars Córdova, enviado especial

Hace un año, un día como hoy: 23 de mayo, 16 personas fueron asesinadas en el centro poblado San Miguel del Ene, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona ubicada a 9 horas del distrito de Vizcatán del Ene en la provincia de Satipo, región Junín.

Hasta aquí, después de un año llegó RPP Noticias para conocer que tanto han avanzado las investigaciones respecto a esta matanza. Y conocer como los deudos de estas 16 personas, entre ellas tres menores de edad, aún no reciben justicia.

Es el caso de Angelica Lapa Aufatuma, mujer quechua hablante de 67 años, quien sigue llorando la muerte del último de sus hijos: Luis Laura Lapa de 19 años, quien dormía en el interior de uno de los bares que fue atacado.

Con una fotografía de su hijo en brazos, Angelica recordó que Luis era el único que la mantenía; en su lengua natal pidió justicias y apoyo.

“Económicamente no más dependía de mi hijo, si quieren pueden ir a mi casa, no tengo nada, soy pobre, nunca he recibido ni un centavo. Mi hijo no más me mantenía, me daba mi ropa, mi comida. No tengo nada, necesito de ustedes, , quiero que me apoyen en algo. Mi hijo ha muerto inocentemente en ese lugar y ahora no tengo, necesito”, manifestó.

La madre de Luis participó junto a los familiares de otros fallecidos en el homenaje que se les rindió por parte de las autoridades locales y el Ejército en la plaza principal de San Miguel, distrito de Vizcatán del Ene.

Las Fuerzas Armadas dieron por seguro que la matanza fue una "limpieza social" a cargo del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). En la octavilla esta organización reivindica la necesidad de limpiar al Perú de "prostíbulos, homosexuales, lesbianas, drogadictos e individuos indisciplinados".

Homenaje a las personas asesinadas en San Miguel del Ene. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Lars Córdova, enviado especial

Homenaje póstumo que se le dio a los 16 fallecidos en San Miguel del Ene | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Lars Córdova, enviado especial

