Alcalde de Pataz dice que la PNP ha fracasado en su provincia tras nuevo atentado contra la minera Poderosa

La mina Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad, fue nuevamente objeto de un atentado criminal por parte de quienes serían mineros ilegales.

Ayer, viernes, durante la madrugada, desconocidos destruyeron una torre de alta tensión en las inmediaciones del nivel 2670 en la Unidad Santa María. La caída de la infraestructura provocó que todas las instalaciones de la superficie y el interior de la mina, entre los niveles 2860 y 3260, se quedaran sin suministro de energía.

Al respecto, Carlos Mariños, alcalde de la referida provincia, en diálogo con RPP, indicó que este tipo de atentados ocurren con frecuencia, pese a que, el año pasado, tras un atentado similar en el que murieron 9 trabajadores de la minera en un socavón, arribó al lugar un equipo del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Como alcalde provincial condeno tal hecho y mi solidaridad, pero sí exigimos al Estado, en este caso al ministerio Interior que Pataz necesita una respuesta, no es de ahora, ya hace largo rato que se vienen dando estos atentados", sostuvo.

"No ha cambiado nada [desde el año pasado], porque no se está haciendo un trabajo minucioso de buscar, con el servicio de Inteligencia, a los verdaderos culpables. A veces da que pensar como que si al Estado le convendría que nuestros pueblos anden en zozobra", agregó.

Por ello, el burgomaestre consideró que "fracasa la Policía, fracasa la Fiscalía, fracasa el Poder Judicial" en hacerle frente a la criminalidad, por lo que planteó que se "empodere" a las rondas campesinas para que se enfrenten con las organizaciones delincuenciales.

"El pueblo necesita una respuesta, pero una respuesta técnica, con resultados, con un plan claro. Hasta ahora, tanto tiempo, no se ha podido identificar, primero, cuáles serían las bandas criminales, quiénes lo integran, a quién capturaron. Eso es preocupante porque nos hace entender que nuestra Policía Nacional del Perú no tendría las condiciones para luchar contra la criminalidad [...] Yo pediría que se nos dé las competencias necesarias para poder ser agresivos con la criminalidad [...] A mí me gustaría que lleguen los medios de comunicación al distrito de Pataz y ustedes mismos puedan cerciorarse por su cuenta del trabajo real que está haciendo la PNP en el distrito y ustedes puedan decir ‘ah, con razón pues, no funciona’. Pero me gustaría que lleguen al lugar de los hechos y vean que no están haciendo realmente un trabajo efectivo como deberían hacerlo", explicó.

"Cuando hablo de que se nos den las competencias, tienen que darnos el nivel para nosotros poder ir frontalmente contra la criminalidad. Yo no puedo exponer a 10, 20, 30 serenazgos a ir en búsqueda de una banda criminal o, en todo caso, también que nos den las competencias necesarias para poder empoderar a nuestras rondas campesinas. Yo estoy seguro de que si empoderamos a las rondas campesinas, a las juntas vecinales después de una capacitación técnica, yo estoy convencido de que las rondas campesinas, como ocurrió hace años atrás, porque fue el pueblo organizado que terminó con el terrorismo, hoy también las rondas campesinas podrían terminar con las bandas criminales, pero necesitamos tener facultades, competencias para poder empoderarlos", acotó.

Asimismo, al ser consultado acerca de si el gobierno central o el ministro del Interior se había comunicado con él tras el atentado ocurrido ayer contra la minera Poderosa, Mariños negó que, hasta el momento, eso hubiera ocurrido.

"Todavía. Ya seguro nos llamarán, ya nos comunicaremos en la búsqueda de unir esfuerzos para intentar darle tranquilidad a la población", subrayó.

Convocan a paro provincial para el próximo 5 de mayo

Por otro lado, Mariños indicó que su provincia está convocando a un paro para el próximo 5 de mayo, ante el incumplimiento del Gobierno central en sus promesas de infraestructura vial.

"Se tiene programada una paralización en la provincia Pataz para el 5 de mayo, con todas las rondas campesinas, por un incumplimiento por parte del MTC de concluir la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo, del asfaltado de la carretera nacional 10 C que surca la provincia de Pataz. Es de conocimiento de todos que la provincia de Pataz no tiene ni 1 cm. de carpeta asfáltica, y la presidenta de la república se comprometió en poner la primera piedra en este julio-agosto del año 2025. En vista de que no se ha culminado el expediente en mayo del 2024, las rondas campesinas han convocado a un paro para el 5 de mayo del presente año y, como alcalde provincial tengo que respaldar a mi pueblo, tengo que respaldar a las rondas campesinas, no puedo ser ajeno, he llegado por ellos", sostuvo.

"El motivo [del paro] es el incumplimiento de la elaboración del expediente técnico que debió ser en diciembre del 2024. Le han mentido al pueblo que iban a culminar con el expediente técnico. Hay un segundo compromiso de la presidenta de la república que nos dijo que, para este segundo semestre, iba a poner la primera piedra del asfaltado. Hoy estamos culminando marzo, no termina la elaboración del expediente técnico, por lo que nos hace entender que no va a poder cumplir con la puesta de la primera piedra", agregó.

En suma, el alcalde señaló que "en mayo el pueblo se levanta, primero, por el incumplimiento de la culminación del expediente y exigiendo que finalicen la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo, porque esto pasa por un tema de voluntad de la presidenta".

"Que lo siente al ministro de Transportes, que lo siente al ministro de Ambiente, que lo siente al ministro de Cultura, que siente a todos los sectores involucrados en la viabilidad de ese asfaltado [...] El paro del 5 de mayo no es un antojo de la provincia de Pataz, sino es porque se sienten olvidados, se sienten que han sido azotados por todos los gobiernos y ahora quieren solamente que se les cumpla el asfalto de la carretera nacional. No están pidiendo otra cosa, creo yo que están pidiendo un derecho de los pueblos de la provincia de Pataz y los medios de comunicación deberían ponerse de nuestro lado para que el gobierno central nos atienda", puntualizó.