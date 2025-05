Mininter anunció el envío de divisiones especializadas en secuestros a Pataz, tras encontrarse cadáveres de trabajadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La minera Poderosa confirmó que esta mañana fueron encontrados los cuerpos sin vida de los trece trabajadores que, el pasado 26 de abril, fueron secuestrados por mineros ilegales y criminales en la provincia de Pataz, región de La Libertad.

Al respecto, el Ministerio del Interior (Mininter), a través de un comunicado difundido en su cuenta en X, anunció que enviará a la referida jurisdicción "equipos de élite" del Grupo Especial contra el Crimen Organizado y de las divisiones especializadas en delitos de secuestros.

"Se ha dispuesto el despliegue inmediato de equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas en Investigación de Secuestros y Extorsiones, y de Investigación de Homicidios de la Dirincri con la finalidad de ubicar y capturar a los responsables de estos execrables crímenes", indicó.

Asimismo, el sector expresó su "más profundo pesar" por las víctimas mortales, que eran trabajadores que brindaban servicios a un minero artesanal con quien la minera Poderosa "mantiene un contrato de explotación", según indicó dicha compañía en un comunicado difundido el último viernes.

"Reafirmamos nuestra firme decisión de erradicar esta lacra criminal. Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente", apuntó.

Ministro de Energía y Minas anuncia "radicalización" del estado de emergencia

Ministro de Energía y Minas anunció "radicalización" del estado de emergencia en Pataz | Fuente: Minem

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, en declaraciones a la prensa, anunció la "radicalización" del estado de emergencia que rige en Pataz, provincia que, según dijo, los criminales estarían buscando convertir en zona liberada.

"Tendremos que radicalizar las medidas del estado de emergencia, tendremos que radicalizar las interdicciones y poner más personal más preparado para este tipo de trabajo de interdicciones y de combate contra este tipo de delincuencia atroz que no vamos a permitir", indicó.

“Tenemos que recuperar la gobernabilidad, la paz y el orden en Pataz. Lo que está pasando ahí es algo inaceptable. Aquí en el Perú no existen zonas liberadas, aquí en el Perú rige una sola ley para todos los peruanos. Este es un Estado único y lo que están pretendiendo hacer en Pataz es liberar esa zona para que el acanalle y la delincuencia hagan de las suyas, robando y asesinando. No lo vamos a permitir. Vamos a entrar y con fuerza. Sus crímenes les va a pesar”, aseveró.

Consultado sobre el grupo criminal que habría perpetrado estos delitos, el titular del Minem dijo que esa identificación la está haciendo el Mininter, el Ministerio Público y la PNP.

"Se tiene que identificar a estas personas que son unos criminales y se les tiene que dar el justo castigo que merecen. Esos no son peruanos, esas son personas que no sé de dónde vienen, porque los peruanos no somos así”, acotó.