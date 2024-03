La Libertad: cadáver retirado de velorio fue devuelto a familia tras certificado de defunción

El cadáver que fue retirado de un velorio en Pacasmayo, región La Libertad, por parte de agentes del Departamento de Investigación Criminal de la provincia al no tener certificado de defunción, ya se encuentra nuevamente a recaudo de sus familiares, informó la Policía a RPP.

Esto ha sido posible tras el correcto procedimiento y registro del acta de muerte de esta persona identificada como Milton Darío Vásquez Cortez, de 33 años.

Según fuentes del Ministerio Público en la provincia de Ascope, lugar donde se encuentra la morgue a la que había sido derivado el cuerpo, se tiene registro de que el hombre de 33 años habría fallecido por un edema cerebral y congestión mutivisceral.

Ante ello, la Policía investiga las circunstancias de cómo se habría dado el fallecimiento de esta persona.

La Libertad El cadáver había sido retirado de un velorio por parte de agentes del Departamento de Investigación Criminal.

Policía intervino velorio y se llevó ataúd

El pasado jueves RPP informó que la Policía realizó una intervención en un velorio y decomisó el ataúd con los restos de Milton Darío Vásquez Cortez (33) debido a que la familia no contaba con el certificado defunción.

El hecho se registró en la vivienda del fallecido, ubicado en el asentamiento humano Santa Lucía, en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad.

En diálogo con RPP, el mayor PNP Hugo Olano, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo, indicó que la familia de Vásquez Cortez opuso resistencia al momento en que retiraban el féretro.

Manifestó, además, que la esposa del fallecido aseguró que este murió en el momento en que era trasladado a un hospital.

“Lo que me dijo la esposa es que el hombre es que el señor se puso mal y había sido trasladado, no me dijo el sitio exacto, desde la serranía de La Libertad y que en el camino había fallecido”, señaló el jefe policial.