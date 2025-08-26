Caen presuntos integrantes de 'Los elegantes del Norte' en Chiclayo: PNP halló granada y nota extorsiva en intervención

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los detenidos fueron identificados como Ricardo Montalván Silva, Stewart Morán Chafloque y Luis Eduardo Vásquez Siapo. | Fuente: PNP

La Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal ‘Los elegantes del Norte’, sindicados de estar implicados en delitos de extorsión. La intervención se produjo en el pasaje El Salvador, en la urbanización San Felipe, en Chiclayo (Lambayeque). Así lo indicó la región policial.

Durante la intervención, la PNP detuvo a Ricardo Montalván Silva, Stewart Morán Chafloque y Luis Eduardo Vásquez Siapo.

A los sujetos se les halló una granada de guerra tipo piña, un cuchillo, un manuscrito con fines extorsivos, 8 celulares, 500 envoltorios tipo kete con pasta básica de cocaína (PBC) y un kilo y medio de marihuana.

Otro detenido por extorsión

Por otro lado, la Policía Nacional también informó que se intervino al ciudadano Jhon Vega Saavedra, presunto implicado en el delito de extorsión a un empresario.

El sujeto le habría exigido 60 mil soles a su víctima para no atentar contra su vida. Vega fue detenido en el parque Grau del distrito chiclayano de La Victoria.