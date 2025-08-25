Últimas Noticias
Chiclayo: mar de Pimentel se salió hasta la zona del balneario por fuertes oleajes

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los pescadores artesanales de la zona han mostrado su preocupación, pues sus embarcaciones se encuentran ancladas mar adentro y temen que se hundan con la fuerza de la marea.

Lambayeque
00:00 · 03:10
Un pescador de la zona señaló que temen que sus embarcaciones sufran daños, ya que, pasados los oleajes, ellos deberán asumir los gastos de reparación.
Un pescador de la zona señaló que temen que sus embarcaciones sufran daños, ya que, pasados los oleajes, ellos deberán asumir los gastos de reparación. | Fuente: RPP

Durante la madrugada de este lunes, el mar de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, se salió hasta la zona del balneario debido a los fuertes oleajes anómalos que vienen afectando a la región Lambayeque.

El agua ha afectado a dos quioscos ubicados en la zona, los cuales se encuentran rodeados de agua, según informó nuestra corresponsal en la región.

Esta situación también ha generado preocupación entre los pescadores artesanales debido a que sus embarcaciones se encuentran ancladas mar adentro y la fuerza del océano ha generado que estas se desplacen varios kilómetros de distancia. Incluso, algunas de ellas han terminado varadas en la playa San José.

En diálogo con RPP, uno de los pescadores afectados indicó que algunos de sus compañeros ingresarán al mar para resguardar sus embarcaciones, pese a que no cuentan con el permiso de Capitanía.

“Hay pescadores que están embarcándose para salir un poco más afuera, por el mismo oleaje que hay, ya tenemos pérdidas acá en el litoral de Pimentel. Ahorita se preocupan por las embarcaciones porque una vez que las embarcaciones se hundan, ¿quién les va a recuperar las embarcaciones? Nadie te va a decir que aquí te damos una embarcación o te prestamos un motor”, explicó.

Asimismo, el pescador señaló que temen que sus embarcaciones sufran daños, ya que, pasados los oleajes, ellos deberán asumir los gastos de reparación.    

“En pérdidas, por lo menos, una embarcación con todo el motor, [está valorizada en] unos 100 o 150 000 soles”, acotó.

Fuertes oleajes en Pimentel.
Fuertes oleajes en Pimentel. | Fuente: RPP

Actividades económicas y turísticas paralizadas

Debido a los oleajes anómalos, las autoridades dispusieron el cierre del muelle turístico de Pimentel. Asimismo, los pescadores no cuentan con permiso para realizar actividades como pesca de cordel o anzuelo.

Asimismo, la corresponsal de RPP informó que la Capitanía ha indicado que la marea ha descendido durante la mañana; sin embargo, se espera que vuelva a incrementarse junto con el nivel de las olas.

Lambayeque Chiclayo Pimentel Oleajes anómalos

