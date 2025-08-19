Lambayeque: hallan cadáver de recién nacido en el baño de un centro de salud de Pimentel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue encontrado en los servicios higiénicos del centro de salud Pimentel, ubicado en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Chiclayo, región de Lambayeque, según informaron fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras ser alertados por personal del establecimiento, agentes de la comisaría del sector se desplazaron se inmediato al lugar.

Posteriormente, se dio aviso al área de Criminalística para el recojo de huelas dactilares y al Ministerio Público, encargado del levantamiento del cadáver.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar en qué circunstancias fue abandonado el cuerpo del menor en el centro de salud.

Como parte de las diligencias, se solicitó la revisión de las cámaras de vigilancia a fin de identificar a los responsables de este hecho.

Cabe señalar que este es el segundo caso de similares características reportado a la Policía en menos de 15 días en la región. El primero ocurrió en el mercado de Monsefú, donde también se halló el cuerpo de un bebé.