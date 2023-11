César Acuña aseguró que su estatua volverá a ser colocada porque es un "reconocimiento que no se puede ocultar"

La Libertad César Acuña asegura que estatua volverá a ser colocada porque es un reconocimiento que no se puede ocultar

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, anunció este viernes que el monumento dedicado a su persona volverá a ser colocado en los próximos días en el campus de la Universidad César Vallejo en Trujillo. En ese sentido, dijo estar agradecido por el gesto.

"Es un reconocimiento que no se puede ocultar. Es un gesto de personas que me conocen y, si lo han retirado, es porque creo que lo están mejorando, porque el color no coincide con lo que debería, lo que para su gusto era. Yo me creo, sin ser vanidoso, una unidad de éxito y enbuenahora que a mis 70 años hoy sea reconocido, porque creo que he hecho mucho por este país", expresó a los medios de comunicación.

César Acuña también afirmó no estar preocupado con respecto al pedido de vacancia en su contra solicitada por un ciudadano. En ese sentido, explicó que el asunto por el cual se le pide destituirlo no es causal de vacancia para su cargo de gobernador regional.

La develación de esta escultura fue vista desde el último domingo en una breve ceremonia, pero a los pocos días fue retirada sin mayor explicación, luego de las críticas que se dieron en las redes sociales.

Se pronuncia por la Bicameralidad

En otros temas, César Acuña destacó el dictamen aprobado hace unos días por el Congreso que busca el retorno a la bicameralidad.

“Creo que lo mejor que ha hecho el Congreso hasta ahora es proponer retornar a dos cámaras, porque es parte de la reforma que esperan muchos peruanos”, aseveró.