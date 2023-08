César Acuña en contra de censurar a Alejandro Soto como presidente del Congreso pese a denuncias

César Acuña, excandidato presidencial y líder de Alianza Para el Progreso, respaldó al titular del Parlamento, Alejandro Soto, de las recientes denuncias reveladas en su contra. En ese sentido, criticó que desde el Legislativo se piense en la idea de una censura.

“Hoy más que nunca necesitamos estabilidad. No podemos estar pensando en censurar al presidente del Congreso a cada momento. En este momento tenemos que meditar, apoyar y respaldar, no pensando en la clase política, pensando en el país”, manifestó el exlider de APP desde el Congreso.

César Acuña también señaló a los medios de comunicación por informar sobre denuncias contra Alejandro Soto y los procesos judiciales en los cuales está involucrado asegurando que pueden generar otra crisis.

“Todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, están generando una crisis política que afecta a los peruanos. Desde el día 26 de julio hasta ahora todos los días, comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país porque este tipo de comentarios no ayudan para que haya inversión”, dijo.

César Acuña dijo esperar que Soto se defienda y muestre toda la documentación desde el Cusco ante la reciente revelación de que habría mentido en su declaración jurada.

"No me estoy oponiendo a que los medios investiguen. Hasta ahora, que yo sepa, el presidente del Congreso no tiene ninguna sentencia. Hasta ahora son comentarios en base a investigaciones”, indicó el gobernador de La Libertad.

El Congreso de la República informó, a través de sus redes sociales, que Alejandro Soto dará una conferencia de prensa el próximo 28 de agosto para explicar sobre las denuncias reveladas por la prensa.

#CongresoInforma I Con la finalidad de resolver las consultas de los medios de comunicación respecto a la coyuntura política y otros, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, dará una conferencia de prensa el lunes 28 de agosto a las 10:00 a. m., en Sala Raúl Porras… pic.twitter.com/BXHth1kUQM — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 15, 2023

Flor Pablo evalúa censura de la Mesa Directiva

La congresista Flor Pablo consideró que se debe evaluar la censura a toda la Mesa Directiva debido a las recientes denuncias contra Alejandro Soto.

"La Mesa Directiva es responsable también de a quién tenemos por presidente. Esa lista se ha conformado en función de una alianza y, en ella, hay responsabilidades compartidas. No solo es APP, sino toda la alianza que ha permitido que un congresista con tantas denuncias (tenga el cargo). ¿Qué autoridad tiene el presidente del Congreso para plantear algo? Lo beneficia que no se instale la Comisión de Ética", refirió.

Ante ello, Pablo Medina consideró que, "más allá de que hay personas cuestionables", la comisión de Ética "es un saludo a la bandera" ya que, pese a admitir denuncias, "se generan las alianzas para no hacer sanciones mínimas".