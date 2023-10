César Acuña habría exigido a congresistas de APP a mostrar su voto en elección de Mesa Directiva a pesar de que es secreto

Una investigación periodística reveló que el líder de Alianza Para el Progreso (APP) y actual gobernador de la región La Libertad, César Acuña, exigió a los parlamentarios de su bancada a mostrar los votos secretos durante la elección de la Mesa Directiva para el periodo legislativo 2022-2023.



Un reportaje de Cuarto Poder reveló que este hecho se produjo en medio de un clima de desconfianza. Semanas antes, nueve congresistas de su bancada habían firmado su apoyo a Héctor Acuña como candidato a la Presidencia del Congreso, pese a la oposición del también empresario. Finalmente, fue Lady Camones la que postuló.



De acuerdo con el dominical, la orden de César Acuña no fue bien vista dentro de APP, ya que algunos legisladores se opusieron a mostrar su voto.



No obstante, en la votación ocurrida en julio del año pasado se evidencia que la indicación se efectuó. Por ejemplo, el congresista Manuel García Correa sí mostró el voto; Edith Julón también lo hizo. Esa misma línea siguieron Eduardo Salhuana, Alejandro Soto Reyes, Rosio Torres y Cheryl Trigoso.



"Enmendar error"

Como no hubo ganador en la primera vuelta, la orden de César Acuña fue clave en la segunda vuelta. “Presidente, soy de palabra, usted confíe, pero no mostraré mi voto. Jamás haría algo que vaya en contra del partido”, glosó un congresista en un chat que difundió el programa, a lo que respondió el gobernador: “Te tengo mucho cariño y aprecio, has quedado muy mal con la bancada y APP. Espero que en la segunda votación enmiendes tu error”. Ante ello, su interlocutor replicó: “Mostraré mi voto, pero dejo constancia que a futuro electoralmente se tendrá consecuencias”.



Según el reportaje, once de los doce congresistas mostraron su voto tal como lo demandó el excandidato presidencial. Roberto Chiabra, quien no participaba de las reuniones de bancada, fue el único el que no reveló a qué candidato apoyó. Al final, Lady Camones ganó la presidencia de la Mesa Directiva.