César Acuña cita a la biblia para negar actos de corrupción: "Dios me dijo 'te voy a cuidar y haré justicia'"

“Dios me dijo: te voy a cuidar y haré justicia”, es la aparente cita bíblica que mencionó el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien rechazó todo tipo de actos de corrupción tras diversos cuestionamientos para la designación de obras millonarias a una joven empresaria y otros hechos, ante la cual anunció que retiró del cargo a los gerentes de Contrataciones e Infraestructura de la región.

"Acabo de retirar a la encargada de Contrataciones y lo acabo de retirar al gerente de Infraestructura. Les iba a leer un párrafo de la biblia pero mejor les cuento. Dios, en palabras, me dijo: 'Descuida, yo te voy a cuidar'. Dios me dijo: 'Descuida, yo estoy a tu lado, haré que hagan justicia'", sostuvo.

En la resolución ejectuvia regional de La Libertad, a la que tuvo acceso RPP, se resolvió dar por concluida la desingación de Jorge Luis Bringas Maldonado, en el cargo de Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional.

Caso de joven empresaria

Tras una hora de una conferencia de prensa tras su cumpleaños y regresar de vacaciones, Acuña sostuvo que nunca tuvo reunión con la empresaria de 23 años Nicole Coca Condori o familiares para la licitación de obras valorizadas en más de S/300 millones de soles.

Ante el caso, precisó que un informe de la Policía, a través de su guardaespaldas, confirman que no estuvo presente en el Gobierno Regional, sino fuera.

También se ha anunciado que se han paralizado nuevas licitaciones y que todas las elecciones de proveedores serán grabadas y publicadas. Además, Acuña sostuvo que se enviará más de 300 expedientes de todas las obras de la gestión a Fiscalía y Contraloría para una auditoría.

Acuña expulsa de APP a excoordinador y cita la biblia para negar actos de corrupción | Fuente: RPP

Caso Procompite

Por otro lado, sobre los cuestionamientos de pagos o perdida de dinero del programa Procompite, el cual financiaba proyectos de emprendedores, la autoridad negó también las acusaciones y reveló que expulsó de Alianza para el Progreso al exgerente de Producción, Juan José Fort, quien tenía a cargo el programa en su momento, y que en su partido fue una de las personas de su suma confianza y asumió incluso la coordinación política de APP en Trujillo.

La expulsión de Juan Jose Martin Fort Cabrera se oficializó el último lunes 11 de agosto mediante una resolución, al que tuvo acceso RPP, por "atentar contra la unidad e imagen del partido con denuncias públicas sobre actos".

Al respecto, el Ministerio Público informó que realizó una diligencia de exhibición e incautación de documentos en la sede de la Gerencia Regional de Producción del Gobierno Regional de La Libertad.

Las diligencias estuvieron a cargo del Sexto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de La Libertad.

"Luego de 12 horas de diligencia, se logró incautar documentos relacionados con la evaluación y aprobación de planes de negocios del programa Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva - Procompite: 75 expedientes correspondientes al año 2023 y 142 del año 2024, como parte de las indagaciones preliminares por presuntas situaciones adversas que contravienen la ley penal", comunicaron sobre la diligencia que estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Rebeca Rentería Rodríguez.



También se contó con la participación de un perito contable adscrito al Ministerio Público y el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).