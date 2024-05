César Acuña presume moderno vehículo valorizado en más de un millón de soles: "Es un gustito que merezco"

La Libertad Sobre el vehículo, César Acuña dijo merecer darse "un gustito" después de 43 años de trabajo

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha presumido, en los últimos días, un moderno vehículo de la exclusiva marca británica Bentley Bentayga, el cual utiliza para sus gestiones como funcionario en dicha jurisdicción.

No obstante, lo que más ha llamado la atención sobre dicha unidad móvil es su alto precio que oscilaría entre los 350 mil dólares americanos, lo que equivale a más de un millón de soles.

"Es un gustito que merezco"

Consultado sobre el moderno vehículo, el líder fundador de Alianza para el Progreso (APP) indicó que después de más de 40 años de trabajo, es "un gustito" que cree merecer, toda vez que no es fruto de "negociar obras".

"Creo que haber trabajado 43 años y darse un gustito con su trabajo, creo que lo merezco, ¿no? Lo importante es que no es producto de la corrupción, no es producto de negociar obras, es producto del esfuerzo, del trabajo", sostuvo.

Asimismo, indicó su intención de seguir adquiriendo otras lujosas unidades.

"Y de repente no solamente me voy a quedar ahí, de repente me compro algo más, una avioneta”, indicó a la prensa.

El lujoso vehículo color gris ha sido visto en reiteradas ocasiones por los vecinos de la zona, ya que suele permanecer estacionado en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de La Libertad, ubicada frente a la Plaza de Armas de Trujillo, y es de uso exclusivo del también fundador de la Universidad César Vallejo.