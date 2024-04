Canciller indicó que se levantó el requerimiento de visa de ingreso a mexicanos para "no afectar el turismo"

Gobierno El canciller indicó que el Perú está en negociación con tres países "para que nos brinden cooperación técnica, y equipamiento no letal"

El pasado 4 de abril, la Secretaría de Gobierno de México anunció la exigencia temporal de visa para aquellos peruanos que desearan ingresar a su territorio como visitantes, a partir del próximo 20 de abril. Según las autoridades mexicanas, la medida respondía al incremento de intentos de cruce fronterizo ilegal hacia Estados Unidos por parte de nuestros connacionales.

Ante ello, cuatro días después, la Cancillería peruana respondió con una medida similar, a través de un Decreto Supremo en el que establecía la obligatoriedad de visa para ciudadanos mexicanos que deseen ingresar a Perú.

No obstante, el último 10 de abril, la Cancillería nacional anunció que desiste de la solicitud de visa a los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al Perú. A través de un comunicado, indicó que esta "acción responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines", los que en los últimos días cuestionaban la decisión gubernamental por su potencial afectación al turismo.

Además, Torre Tagle indicó que, al revocar la exigencia de visas para mexicanos, se honra el compromiso del Perú "con los principios de la Alianza del Pacífico, los cuales proclaman la libre movilidad de personas entre sus Estados miembros".

Ocho días después, el Gobierno mexicano anunció la postergación de la exigencia de visa para ciudadanos peruanos que quieran ingresar a dicho país. El inicio de la disposición fue extendido hasta el próximo 6 de mayo.

Ante estos vaivenes, RPP conversó con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, quien explicó la reciente decisión del Gobierno peruano con respecto al ingreso de ciudadanos mexicanos a nuestro territorio.

"Es lo correcto conforme debe actuar una Cancillería"

González Olaechea indicó que "la primera reacción" del Gobierno peruano ante la decisión de las autoridades mexicanas era lo que "corresponde a toda Cancillería que se respete".

“La primera reacción, como corresponde a toda Cancillería que se respete, es aplicar el principio de la reciprocidad y ese fue la razón del primer comunicado", sostuvo el titular de Torre Tagle.

No obstante, señaló que, "en un segundo tiempo", hizo una "evaluación" de la reacción de México, y se sacó un segundo comunicado "priorizando el interés de los peruanos".

"Después, hicimos una segunda evaluación para ver si había alguna reacción de México, y sacamos el segundo comunicado priorizando el interés de los peruanos para favorecer o no afectar el turismo mexicano en el Perú (...), en los momentos en que México se quejaba de que habían violado el derecho internacional por la incursión ecuatoriana en su embajada", afirmó.

"Aprovechamos esa coyuntura para sacar el comunicado segundo donde nosotros suprimíamos el requerimiento de visa que aún no había sido implementado, y sosteniendo que respetábamos el acuerdo de la Alianza del Pacífico que ha sido, para estos efectos, desactivado, por así decirlo, desde el punto de vista del flujo de personas y de bienes", agregó.

El Canciller reiteró que ese accionar "es lo correcto conforme debe actuar una Cancillería".

"Primero, la reciprocidad, no te puedes quedar mudo; y en segundo lugar, la segunda medida", subrayó.

Anuncia "acuerdos de cooperación" con tres países respecto a seguridad ciudadana

Por otro lado, González Olaechea resaltó que, si bien la Cancillería no es la responsable de la seguridad ciudadana en el país, sí está encargándose de gestionar "acuerdos de cooperación" internacional en dicha materia.

"Cancillería no es la responsable de asegurar la seguridad ciudadana; sin embargo, sí estamos gestionando acuerdos de cooperación con países importantes. Estamos en negociación para que nos brinden cooperación técnica, y equipamiento no letal, con tres países. Además, en formación para la gestión de motines, como se hace en Alemania, como se hace en muchos países, y no se queda a la defensiva esperando recibir bombardas", indicó.

El ministro de Relaciones Exteriores resaltó que "en tres meses" estos acuerdos podrían quedar establecidos, los cuales son relativos a "formación de la PNP en gestión de motines, y equipamiento no letal".

"Para eso sirve la política exterior, también para la cooperación técnica internacional. Yo espero que en tres meses tengamos buenas noticias (…) Son 6 rubros de equipamiento que los hemos requerido por igual a tres países, y podamos contar, por lo menos, con el primero", aseveró, aunque prefirió no señalar cuáles son esos países con los que se están haciendo las coordinaciones.

"Esto no alcanza porque, evidentemente, la inseguridad desborda las calles, pero es una manera de demostrar que parte de la ejecución de la política exterior es para que repercuta en directo beneficio de las necesidades urgentes del país: lucha contra la corrupción, la inseguridad y la falta de inversión en infraestructura", afirmó.

En otra línea, Gonzáles Olaechea indicó que hace algunos días se convocó a todos los embajadores peruanos, cónsules y representantes permanentes del Perú en un seminario destinado al diseño y ejecución de una política exterior reforzada.

“En noviembre pasado, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso me requirió presentar la política exterior, y yo hice énfasis en dos cosas: que iba a presentar lineamientos y una política exterior reforzada que fue lo que se diseñó con doce ejes para indicar que iba a haber un acento mucho más importante en algunos de esos 12 ejes", sostuvo.

"Inmediatamente después, en la alta dirección de la Cancillería pensamos que era necesario convocar (…), y entiendo que es la primera vez en términos globales, a todos los embajadores, representantes permanentes y a los cónsules (…) El objetivo central no era que me escucharan, sino formar grupos de trabajo, alrededor de 10 u 8 ejes temáticos, comenzando por un ejercicio que jamás se ha realizado ni en la Cancillería ni en ningún otro lado", explicó.

El fruto de este encuentro fue la presentación de "recomendaciones y las conclusiones" respecto a las actividades que le compete realizar a la Cancillería.

"Ese documento lo presentaron el jueves en la mañana y todo eso se va a procesar. Como el documento inicial se llamó lineamientos de política exterior reforzada, se va a contra, en dos meses, con una política exterior reforzada, totalmente redefinida, que quedará con una visión a futuro, a 20 0 30 años, y como un instrumento de gestión interior, como una contribución (…) para que se refuerce la Cancillería", puntualizó.