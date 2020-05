La municipalidad tomó esta decisión luego de lo ocurrido en Piura. | Fuente: Cortesía

La Municipalidad Distrital de Moche decidió prohibir la distribución y venta de cerveza en los diferentes establecimientos debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país por la expansión de la COVID-19, así lo informó el alcalde distrital en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En la cuenta de Facebook se lee: "No permitiremos la venta de cerveza en nuestro distrito, más aún cuando en estos momentos las familias no cuentan con la economía para estos gastos que no son alimenticios, han aumentado los maltratos a la mujer y en estos momentos la salud mental de la mayoría de los peruanos está siendo afectada. Por lo tanto prohibiremos la entrada de cerveza a nuestra ciudad de Moche", señala la misiva.

El anuncio fue aplaudido por los cibernautas, que señalaron como positiva esta medida.

"Hay otras maneras de ganar dinero pero que no sea a costa de la salud del ciudadano de Moche que puede más aun perjudicar a sus mismas familias", finaliza el comunicado.

Esta restricción se da luego que, hace algunos días, se hicieran públicas las imágenes de un grupo de personas haciendo largas colas con cajas de cerveza para adquirir este producto en la ciudad norteña de Piura y a pocos días de la celebración por el Día de la Madre.