Coronel Víctor Revoredo se quedará en Trujillo hasta fin de año, afirma César Acuña

El coronel Victor Revoredo, jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada que llegó a Trujillo ante el estado de emergencia por la ola criminal, continuará en ciudad hasta fin de año.

Así lo reveló a RPP el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien precisó que se realizaron las gestiones ante el alto Comando de la Policia, ya que se habíia informado de que el coronel viajó ayer a Lima y no regresaría a trabajar en Trujillo.

El gobernador indicó que Revoredo regresará mañana, miércoles, a Trujillo, y que de acuerdo a información de la Policía solo viajó "por un tema académico".

"Es una buena noticia para los liberteños, para los trujillanos [...] estamos contentos con el trabajo que esta haciendo y es reconocido por los trujillanos", dijo Acuña.

El gobernador indicó también que llegarán más de 100 policías a la región para sumar en total 500 nuevos agentes derivados desde Lima.

Acuña también señaló que se espera la ampliación de 60 días más del estado de emergencia para tener un total de 120 días de esta medida para combatir a la criminalidad.

Amenazas contra Víctor Revoredo

El coronel Víctor Revoredo, a cargo del área de Inteligencia de la Policía Nacional de La Libertad, reveló hace una semana que bandas y organizaciones delincuenciales que imperan en Trujillo estarían planeando atentar contra su vida.

El alto mando señaló que detrás de las amenazas estarían involucrados los integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Incluso, mencionó a Johnson Smith Cruz Torres, cabecilla de esta banda, como uno de los más interesados en acabar con su vida, ofreciendo dinero para tal fin.

"Sabemos, a través de su misma organización, la desesperación de Johnson, ofreciendo a sus huestes una cantidad de dinero para sacar de circulación al suscrito”, indicó Revoredo.

No obstante, afirmó que “pase lo que me pase, vamos a continuar en esta lucha”. “Acá estamos, detrás de un policía hay otro policía, no tengo temor”, aseguró.