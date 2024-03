Coronel Víctor Revoredo revela que es amenazado de muerte por parte de bandas criminales de Trujillo

La Libertad El coronel Víctor Revoredo, a cargo del área de Inteligencia de la Policía Nacional de La Libertad, reveló que organizaciones criminales de Trujillo estarían planeando atentar contra su vida.

El alto mando señaló que detrás de las amenazas estarían involucrados los integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Incluso, mencionó a Johnson Smith Cruz Torres, cabecilla de esta banda, como uno de los más interesados en acabar con su vida, ofreciendo dinero para tal fin.

"Sabemos, a través de su misma organización, la desesperación de Johnson, ofreciendo a sus huestes una cantidad de dinero para sacar de circulación al suscrito”, indicó Revoredo.

Firmes contra la delincuencia en La Libertad

No obstante, afirmó que “pase lo que me pase, vamos a continuar en esta lucha”. “Acá estamos, detrás de un policía hay otro policía, no tengo temor”, aseguró.

Revoredo Farfán reafirmó que la Policía Nacional continuará con sus labores en La Libertad con el propósito de ubicar y detener a los líderes de las diferentes organizaciones criminales involucradas en casos de sicariato, secuestro y extorsión.

Finalmente, se mostró a favor de la extensión del estado de emergencia por 60 días más, a partir del 15 de abril, en Trujillo y Patáz.