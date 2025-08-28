Últimas Noticias
Messi confirmó que en setiembre jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina

Argentina ya está clasificada al Mundial 2026
Argentina ya está clasificada al Mundial 2026 | Fuente: Selección de Argentina
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Lionel Messi estará acompañado por toda su familia para disputar ante Venezuela su último partido oficial por Eliminatorias con la selección en territorio argentino.

El tiempo es imposible detenerlo, y con ello todo llega a su final. Lionel Messi confirmó que disputará su último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas cuando la Selección de Argentina enfrente en setiembre próximo a Venezuela en el Estadio Monumental, de Buenos Aires.

Messi, convocado por Lionel Scaloni para afrontar los restantes partidos de las Eliminatorias 2026 de una Argentina ya clasificada, ante Venezuela y Ecuador, se despedirá del certamen premundialista, del cual es el goleador histórico con 34 anotaciones.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga' en Apple TV, deslizando que tras el Mundial 2026 le dirá definitivamente adiós a la Albiceleste.

Messi le dice adiós a las Eliminatorias

Argentina, líder de la clasificación, con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, con 25 cada una, concretó meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que vive sus dos últimos encuentros -frente a Venezuela y Ecuador- con máxima tranquilidad.

En ese contexto, el partido del próximo jueves en Buenos Aires ante la Vinotinto estará cargado de emoción, ya que, como el propio exfutbolista del Barcelona y del PSG indicó, toda su familia estará junto a él en una jornada tan especial.

"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", señaló.

Lionel Messi, leyenda del fútbol mundial

Argentina ya ganó el primer lugar de estas Eliminatorias, teniendo a Lionel Messi y sus 6 goles como el máximo anotador del equipo. El ‘10’ ha conquistado con la 'Scaloneta' dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022, además del Mundial 2022.

Ganador de siete ediciones del Balón de Oro y de innumerables títulos con el Barcelona -incluidas tres de Champions League- y con el PSG, su consagración definitiva llegó el 18 de diciembre de 2022 cuando alzó, como capitán y figura, la Copa del Mundo en Qatar, lo que supuso la tercera conquista de un Mundial para Argentina, después de los de 1978 y 1986.

A sus 38 años, el crack argentino mantiene su vigencia en el fútbol estadounidense, en el que este miércoles brilló para guiar la remontada del Inter Miami ante el Orlando City y clasificar a la final de la Leagues Cup 2025.

Lionel Messi Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026 Selección de Argentina

