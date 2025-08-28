Messi confirmó que en setiembre jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El tiempo es imposible detenerlo, y con ello todo llega a su final. Lionel Messi confirmó que disputará su último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas cuando la Selección de Argentina enfrente en setiembre próximo a Venezuela en el Estadio Monumental, de Buenos Aires.

Messi, convocado por Lionel Scaloni para afrontar los restantes partidos de las Eliminatorias 2026 de una Argentina ya clasificada, ante Venezuela y Ecuador, se despedirá del certamen premundialista, del cual es el goleador histórico con 34 anotaciones.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga' en Apple TV, deslizando que tras el Mundial 2026 le dirá definitivamente adiós a la Albiceleste.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Messi le dice adiós a las Eliminatorias

Argentina, líder de la clasificación, con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, con 25 cada una, concretó meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que vive sus dos últimos encuentros -frente a Venezuela y Ecuador- con máxima tranquilidad.

En ese contexto, el partido del próximo jueves en Buenos Aires ante la Vinotinto estará cargado de emoción, ya que, como el propio exfutbolista del Barcelona y del PSG indicó, toda su familia estará junto a él en una jornada tan especial.

"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", señaló.

Messi sobre el partido de Argentina 🇦🇷 en septiembre: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias”.



📺 Entrevista postpartido @appletv @LeaguesCup pic.twitter.com/58baoYRUV6 — Antonella González (@soyantosports) August 28, 2025

Lionel Messi, leyenda del fútbol mundial

Argentina ya ganó el primer lugar de estas Eliminatorias, teniendo a Lionel Messi y sus 6 goles como el máximo anotador del equipo. El ‘10’ ha conquistado con la 'Scaloneta' dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022, además del Mundial 2022.

Ganador de siete ediciones del Balón de Oro y de innumerables títulos con el Barcelona -incluidas tres de Champions League- y con el PSG, su consagración definitiva llegó el 18 de diciembre de 2022 cuando alzó, como capitán y figura, la Copa del Mundo en Qatar, lo que supuso la tercera conquista de un Mundial para Argentina, después de los de 1978 y 1986.

A sus 38 años, el crack argentino mantiene su vigencia en el fútbol estadounidense, en el que este miércoles brilló para guiar la remontada del Inter Miami ante el Orlando City y clasificar a la final de la Leagues Cup 2025.