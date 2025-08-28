Patricia Juárez critica allanamiento a casa de Nicanor Boluarte: "El prestigio no se recupera"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Estas medidas deben ser utilizadas con criterios razonables y proporcionales", dijo Patricia Juárez | Fuente: Andina

La congresista fujimorista Patricia Juárez expresó su preocupación por el reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, y precisó que la justicia debe actuar con razonabilidad y proporcionalidad a fin de no dañar el prestigio de los involucrados.

Asimismo, recordó que Nicanor Boluarte había afirmado no tener ninguna vinculación con el caso que motivó la intervención, lo que, a su entender, generaría dudas sobre la justificación de dicha medida.

Juárez enfatizó la importancia de aplicar criterios razonables en las investigaciones judiciales para no afectar la reputación y libertad de las personas involucradas.

"Hay que tener mucho cuidado en lo que se hace contra los ciudadanos, porque finalmente luego el nombre no se recupera, el prestigio no se recupera. Creo que estas medidas, que son herramientas que la justicia tiene, deben ser utilizadas con criterios razonables y proporcionales", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Estas medidas deben ser utilizadas con criterios razonables y proporcionales", dijo Patricia Juárez | Fuente: RPP

"Podría haber habido otra persona que ocupe la cartera del Ministerio de Justicia"

En otro momento, la congresista fujimorista se refirió a las acusaciones contra el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y sugirió que, por principios éticos, hubiese sido mejor optar por otra persona para ocupar dicho cargo.

"Creo que siempre hay que guardar los principios que uno tiene y, en ese sentido, quizás podía haber habido otra persona que perfectamente ocupe la cartera del Ministerio de Justicia", manifestó.

Finalmente, la congresista hizo un llamado al Ejecutivo para que adopte una postura firme contra la criminalidad, tanto interna como externa, especialmente ante la presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país.