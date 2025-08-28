Últimas Noticias
Caso Sheylla Gutiérrez: hijos de la peruana hallada muerta en EE.UU. recibirán pensión hasta que cumplan 28 años

La ministra de la Mujer se reunió anoche con los deudos de la joven peruana.
La ministra de la Mujer se reunió anoche con los deudos de la joven peruana. | Fuente: MIMP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Así lo anunció la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, quien también informó que los gastos de repatriación del cuerpo de la joven madre serán asumidos por el Gobierno.

La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, aseguró que los tres hijos de la joven madre Sheylla Gutiérrez, hallada muerta en Estados Unidos, recibirán una pensión bimestral de 600 soles -cada uno- hasta que cumplan los 28 años.

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que ayer se reunió con los familiares de la joven, también informó que los gastos de repatriación del cuerpo de la peruana serán asumidos por el Gobierno.

“Todos los gastos del traslado y traer el cuerpo de Sheylla al Perú va a ser asumido por el Estado. Sabemos que esto no va a reparar el dolor, pero es importante que la familia no tenga una preocupación económica adicional, y que este caso terrible, que ha dejado a tres niños pequeños en esta situación, nos sirva como país para reflexionar y pensar qué necesitamos hacer para romper el círculo de la violencia”, sostuvo a la prensa.

“Vamos a gestionar una asistencia económica para que puedan recibir una suma de 600 soles bimestrales hasta que cumplan 28 años mientras que sigan estudiando, será por cada niño”, agregó.

La ministra indicó, además, que su cartera sigue brindando apoyo psicológico, social y educativo a los tres menores. También -dijo- se interpuso denuncia por violencia contra su progenitor, logrando medidas de protección a favor de los niños, que permanecen al cuidado de su abuela materna.

Principal sospechoso se entregó a las autoridades

Como se recuerda, ayer, miércoles, Jossimar Cabrera, principal sospechoso de la muerte de la joven Sheylla Gutiérrez -ocurrida en Estados Unidos-, se entregó a las autoridades.

El sujeto llegó en horas de la mañana a la sede de Interpol Perú, en el distrito de Surco, para “ponerse a derecho”, confirmó el comandante PNP César Becerra, jefe encargado de esta dependencia.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional confirmó que Jossimar Cabrera Cornejo tenía Notificación Roja vigente, por lo que ha quedado “bajo detención preventiva”.

Al respecto, el MIMP ha solicitado garantías personales y rondas de patrullaje diario para la familia de Sheylla Gutiérrez. 

Sheylla Gutiérrez EEUU Estados Unidos MIMP Jossimar Cabrera

