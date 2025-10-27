Ejército informó que general Marco Marín Saldaña falleció en siniestro durante maniobras de aterrizaje de helicóptero

El Ejército del Perú informó este lunes que el General de Brigada Marco Marín Saldaña falleció luego de un siniestro durante las maniobras de aterrizaje de un helicóptero en Pataz.

Según precisaron en un comunicado, la aeronave MI-17 EP 656 realizaba un vuelo administrativo transportando personal desde la ciudad de Cajamarca hacia el distrito de Pataz, cuando sufrió el siniestro.

Debido a ello, Marín Saldaña resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud en Vijus, provincia de Pataz, donde solo se pudo confirmar su muerte.

Desde el Ejército del Perú indicaron que la Inspectoría del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes con el fin de determinar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos.

Previamente, desde el Ejército habían informado que el deceso del general Marín Saldaña se dio en un accidente cuando el helicóptero se encontraba en tierra.

Destacaron su labor

Sobre el General de Brigada Marco Marín Saldaña, señalaron que se desempeñó como Comandante del Comando Unificado de Pataz y que se distinguió por su “liderazgo, integridad, profesionalismo y entrega al servicio de la patria”.

“Fue un soldado de convicciones firmes, comprometido con la defensa del orden, la legalidad y la paz. Destacó por su férrea lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, labor que venía desarrollando en la zona de Pataz. Su sacrificio honra la memoria de quienes, desde el deber, consagran su vida al Perú”, señalaron.

Asimismo, desde el Ministerio del Interior publicaron un mensaje en el que expresaron sus condolencias a los familiares y amigos de Marín Saldaña.