Pataz: una planta artesanal destruida y nuevo detenidos tras operativo contra minería ilegal en Vijus

El personal del Comando Unificado Pataz también incautó generadores eléctricos, tres kilos de mercurio, entre otros objetos utilizados para la minería ilegal.

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), ejecutó una contundente intervención contra la minería ilegal en el anexo Vijus, provincia de Pataz, región La Libertad.

La operación se desarrolló en el marco del estado de emergencia con el objetivo de desarticular la estructura logística de una organización criminal dedicada a la explotación y procesamiento ilícito de oro.

Durante la intervención, las fuerzas del orden hallaron y destruyeron una planta artesanal de procesamiento, 20 molinos, cuatro generadores eléctricos, cuatro bombas de agua, 19 balones de gas, dos quemadores de oro y dos balanzas electrónicas.

Así como cuatro motocicletas, 120 sacos de material aurífero, 800 sacos con relave, 3 kilos de mercurio, 60 kilos de bórax, seis sacos de cal, dos pozas de cianuración y cuatro bidones con insumos químicos y material aurífero tipo lodo en proceso de secado. Los bienes están valorizados en 628 mil 900 soles.

Además, fueron detenidas nueve personas implicadas en actividades ilegales de minería, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

Se procedió además a extraer muestras de los insumos químicos incautados para su peritaje correspondiente, conforme a ley.

En el operativo también participaron representantes de SUCAMEC, FEMA, GREMH, MINEM y SUNAT.

Cabe precisar que el Comando Unificado está integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.