El chef venezolano que huyó de la crisis en su país y ahora es un experto cebichero

El cebiche era preparado por los antiguos pescadores peruanos, cuyas esposas lo difundían en las picanterías donde lo acompañaban con chicha, según los historiadores. Su consumo se volvió popular con el paso de los siglos hasta ser calificado como plato bandera.

Muchos quedan rendidos ante la delicia de estos trozos de pescado preparado con jugo de limón, cebolla picada, sal y ají. Prepararlo es un arte en la culinaria. Los cocineros de los restaurantes ofrecen su mejor presentación para conquistar los paladares de los clientes en Trujillo, en el norte del Perú. Precisamente, uno de ellos es nada menos que un migrante venezolano, el chef Héctor Rondón Uztegui.



Mientras "El Chamo", como le dicen sus amigos peruanos, condimenta una fuente de cebiche de 25 soles a esta hora del día, los comensales ya aguardan ansiosos, empuñando tenedores y cucharas, la llegada del rey de la mesa en el Point del Pelao.

Confiesa que la práctica le permitió perfeccionar la preparación del plato bandera. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

"No fue fácil aprender la preparación, me demandó varios meses, pero finalmente logré hacerlo gracias a las recomendaciones de las personas (una especie de catadores). Uno de mis retos más fuertes fue mezclar el cebiche y el ají, un ingrediente que se diferencia del de mi país porque tiene un picante muy particular", confiesa a RPP Noticias.

En su tierra durante 10 años se ganaba la vida como cocinando, por ejemplo, comidas rápidas. Pero la severa crisis humanitaria causada por el régimen del presidente Nicolás Maduro, obligó a que él y su familia partieran, como miles de compatriotas suyos, a nuestra patria hace seis meses. Ahora en su nuevo puesto de labores, se enfunda cada mañana su informe negro y gorro para preparar nuestro plato nacional, el cebiche.

Juan Sagástegui Vergara, propietario de la cebichería, cuenta que él le enseñó al chef venezolano a preparar este platillo, típico del Perú. "No fue difícil enseñarle porque él ya tenía conocimiento de la cocina. Solo le di algunas pautas. Tiene nota aprobatoria su desempeño", expresa con una sonrisa.