Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Desbaratan banda criminal ‘Los Detonadores de Comas’: tenían en su poder más de 31 mil cartuchos de dinamita

La Policía Nacional reportó que el material explosivo incautado está vinculado con la minería ilegal, la extorsión y otras actividades criminales.
La Policía Nacional reportó que el material explosivo incautado está vinculado con la minería ilegal, la extorsión y otras actividades criminales. | Fuente: Mininter
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La Policía Nacional informó que el material explosivo estaría vinculado con la minería ilegal y casos de extorsión.

Agentes de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Dirincri) de la Policía Nacional incautaron 31 510 cartuchos de dinamina durante un operativo en tres inmuebles ubicados en Comas y Carabayllo.

La intervención permitió la desarticulación y captura de presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Detonadores de Comas’, dedicada a la extorsión, tenencia ilegal de explosivos y minería ilegal.

Los sujetos detenidos serán procesados por los delitos de fabricación, suministro y tenencia ilegal de materiales explosivos, según informó la PNP.

Asimismo, la Policía Nacional reportó que el material explosivo incautado estaba vinculado con la minería ilegal, la extorsión y otras actividades criminales.

El operativo estuvo encabezado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien, señaló que los cartuchos serán analizados a fin de identificar su origen. Asimismo, también participó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“La delincuencia no puede estar por encima de nadie. Debemos hacer la trazabilidad de los cartuchos para identificar su origen”, indicó Tiburcio.

Otro operativo en Piura

El titular del Mininter también informó que se incautaron más de 17 mil cartuchos de dinamita en la región Piura, gracias al trabajo de inteligencia operativa de la PNP.

“Estamos actuando de forma decidida contra el crimen organizado. Estos operativos continuarán para proteger a la ciudadanía”, indicó Tiburcio en diálogo con los medios.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Comandante general de la PNP asegura que emergencia en transporte es "absolutamente viable"

El general Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional, sostuvo que la propuesta de la mandataria Dina Boluarte de declarar en estado de emergencia en el transporte público busca acelerar la adquisición de equipos como cámaras de video seguridad con el objetivo de reforzar la seguridad.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Comas Carabayllo Detonadores de Comas Inseguridad ciudadana PNP

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA