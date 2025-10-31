Desbaratan banda criminal ‘Los Detonadores de Comas’: tenían en su poder más de 31 mil cartuchos de dinamita

Agentes de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Dirincri) de la Policía Nacional incautaron 31 510 cartuchos de dinamina durante un operativo en tres inmuebles ubicados en Comas y Carabayllo.

La intervención permitió la desarticulación y captura de presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Detonadores de Comas’, dedicada a la extorsión, tenencia ilegal de explosivos y minería ilegal.

Los sujetos detenidos serán procesados por los delitos de fabricación, suministro y tenencia ilegal de materiales explosivos, según informó la PNP.

Asimismo, la Policía Nacional reportó que el material explosivo incautado estaba vinculado con la minería ilegal, la extorsión y otras actividades criminales.

El operativo estuvo encabezado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien, señaló que los cartuchos serán analizados a fin de identificar su origen. Asimismo, también participó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“La delincuencia no puede estar por encima de nadie. Debemos hacer la trazabilidad de los cartuchos para identificar su origen”, indicó Tiburcio.

Otro operativo en Piura

El titular del Mininter también informó que se incautaron más de 17 mil cartuchos de dinamita en la región Piura, gracias al trabajo de inteligencia operativa de la PNP.

“Estamos actuando de forma decidida contra el crimen organizado. Estos operativos continuarán para proteger a la ciudadanía”, indicó Tiburcio en diálogo con los medios.

