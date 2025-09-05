Gobierno Regional de La Libertad pide declarar toque de queda y estado de sitio en Trujillo tras nuevo atentado con explosivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno Regional de La Libertad pidió que se declare toque de queda y estado de sitio en Trujillo, tras el nuevo atentado con explosivos, ocurrido la noche del jueves, en la urbanización Las Quintinas.

En un comunicado, también solicitó que el control de la provincia de Trujillo debe estar al mando de las Fuerzas Armadas.

"Ante los hechos ocurridos, pese a la inversión logística del Gobierno Regional en la PNP, que se declare el estado de sitio en la provincia de Trujillo, con toque de queda. Que el control de la provincia de Trujillo esté al mando de las Fuerzas Armadas", se lee en el documento.

Asimismo, el Gobierno Regional de La Libertad solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público que se aplique "la máxima pena", para los detenidos como presuntos autores de la explosión ocurrida en una casa de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu.

Detenidos

Uno de los detenidos es el ciudadano venezolano Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), alias ‘Chamo’, quien reconoció haber recibido 200 soles por movilizar a la persona que dejó el explosivo.

El general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que los otros detenidos son Nilton Isaias Ravello Ramos (19), alias ‘Negro’, y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias ‘Pelao’, quienes serían integrantes de la banda criminal ‘Los Cachacos del Padrino’, facción de ‘Los Pulpos’.

Existiría un cuarto sospechoso que sería capturado en las próximas horas.

Municipalidad de Trujillo realiza inspección para empadronar a afectados

Ante el ataque ocurrido, la Municipalidad de Trujillo inició la inspección de la zona afectada para empadronar a las familias damnificadas.

En diálogo con RPP, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de Trujillo, Richard Asmat, sostuvo que la información será compartida con el Ministerio de Vivienda para que evalúe las acciones posteriores al atentado que afectó a todo un vecindario.