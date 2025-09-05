Últimas Noticias
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Gobierno Regional de La Libertad pide declarar toque de queda y estado de sitio en Trujillo tras nuevo atentado con explosivos

Gobierno Regional de La Libertad se pronunció tras nuevo atentado en Trujillo
Gobierno Regional de La Libertad se pronunció tras nuevo atentado en Trujillo | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

A través de un comunicado, solicitó que el control público de la provincia de Trujillo quede en manos de las Fuerzas Armadas. Además, exigió aplicar la máxima sanción a los involucrados.

Actualidad
00:00 · 01:24

El Gobierno Regional de La Libertad pidió que se declare toque de queda y estado de sitio en Trujillo, tras el nuevo atentado con explosivos, ocurrido la noche del jueves, en la urbanización Las Quintinas. 

En un comunicado, también solicitó que el control de la provincia de Trujillo debe estar al mando de las Fuerzas Armadas.

"Ante los hechos ocurridos, pese a la inversión logística del Gobierno Regional en la PNP, que se declare el estado de sitio en la provincia de Trujillo, con toque de queda. Que el control de la provincia de Trujillo esté al mando de las Fuerzas Armadas", se lee en el documento.

Asimismo, el Gobierno Regional de La Libertad solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público que se aplique "la máxima pena", para los detenidos como presuntos autores de la explosión ocurrida en una casa de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu.

Detenidos

Uno de los detenidos es el ciudadano venezolano Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), alias ‘Chamo’, quien reconoció haber recibido 200 soles por movilizar a la persona que dejó el explosivo.

El general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que los otros detenidos son Nilton Isaias Ravello Ramos (19), alias ‘Negro’, y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias ‘Pelao’, quienes serían integrantes de la banda criminal ‘Los Cachacos del Padrino’, facción de ‘Los Pulpos’.

Existiría un cuarto sospechoso que sería capturado en las próximas horas.

Municipalidad de Trujillo realiza inspección para empadronar a afectados

Ante el ataque ocurrido, la Municipalidad de Trujillo inició la inspección de la zona afectada para empadronar a las familias damnificadas.

En diálogo con RPP, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de Trujillo, Richard Asmat, sostuvo que la información será compartida con el Ministerio de Vivienda para que evalúe las acciones posteriores al atentado que afectó a todo un vecindario.

Trujillo atentado en trujillo la libertad gobierno regional de la libertad

