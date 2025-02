Guillermo Ruiz Carbajal sobre foto de policías en sauna: "Yo no soy 'pulpo'"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Esta foto es del año pasado, aproximadamente el mes de mayo. Los conozco desde el 2023", dijo Ruiz | Fuente: RPP

El empresario Guillermo Ruiz Carbajal señaló que los efectivos policiales que aparecen en una fotografía de un sauna son sus amigos, ya que lo defendieron de las extorsiones que sufrieron sus familiares. Además, sostuvo que no tiene vínculo alguno con la banda criminal conocida como 'Los Pulpos'.

"Son mis amigos. Son efectivos policiales que en su momento han defendido de extorsiones a mi madre y a mi prima hermana. Quien hace eso por mi familia se merecen mi respeto (...). Yo no soy 'pulpo'. He sufrido extorsiones en Trujillo y también mi familia", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Esta foto es del año pasado, aproximadamente el mes de mayo. Los conozco desde el 2023, cuando sufro la primera extorsión y amenazas. De ahí los conozco. Ellos son vecinos. Trabajan en la Divincri y yo vivo cerca de la Divincri", agregó.

"Los civiles son colaboradores de mi empresa"

En otro momento, Ruiz Carbajal indicó que los civiles que aparecen en la fotografía del sauna son trabajadores de su empresa y precisó que ha verificado sus antecedentes antes de la contratación.

"Yo no tengo ningún vínculo con 'Los Pulpos'. Yo soy un empresario. Los civiles que están ahí son colaboradores de mi empresa. Previo a contratarlos, hice el reclutamiento en donde identifiqué que no cuentan con ningún antecedente. Y yo no he tenido investigaciones de ninguna clase", culminó.