Juan José Santiváñez sobre su desaprobación en encuestas: "Mi suegra tampoco me quiere"

El titular del Mininter minimizó los resultados de los sondeos y reafirmó que nadie en el gabinete labora en base a las encuestas.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ironizó sobre su actual desaprobación sobre la gestión que viene realizando, según una última encuesta, y mencionó que su suegra "tampoco lo quiere". Durante su visita a Trujillo, reiteró que no cree en los sondeos y que su trabajo se evidencia en las gestiones del día a día.

"Bueno, mi suegra tampoco me quiere. Yo no trabajo por las encuestas, yo laboro por tratar de brindar mi rol de seguridad al país, nosotros no trabajamos en el gabinete en base a este tipo de análisis porque son subjetivos y dependen del mercado", indicó en conferencia de prensa.



Santiváñez también justificó la denuncia que interpuso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En ese sentido, precisó que este lo hizo en base a la vulneración de un artículo de la Constitución ya que criticó que investigaciones que realiza el Ministerio Público sean expuestas en los medios de comunicación, lo que a su criterio implica una vulneración ante la presunción de inocencia.

Mientras que en materia de seguridad, el ministro sostuvo que se continuarán los operativos, en el caso de Trujillo, para la lucha contra el crimen organizado.

Santiváñez firmó con el gobernador César Acuña dos convenios para adquirir diversos equipos y logística para la Policía, así como oficializar la entrega del terreno del Gore.