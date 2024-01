Presuntos sicarios balearon a un empresario en una barbería de Trujillo

La Libertad Balean a empresario en una barbería de Trujillo

El ataque ocurrió en una barbería del distrito de El Porvenir. | Fuente: RPP

La Libertad, a merced de la delincuencia. Un empresario fue baleado por presuntos sicarios mientras se atendía en una barbería del distrito de El Porvenir, en la ciudad de Trujillo.

Se trata de Junior Guevara, propietario de restaurante ‘Alitas Crazy’, que resultó gravemente herido tras recibir varios impactos de bala en el atentado, ocurrido a pocas cuadras de una comisaría.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que el empresario se habría negado a pagar cupos a mafias de extorsionadores, motivo por el cual fue atacado.

Pese a la ferocidad del ataque, el hombre sobrevivió y actualmente se recupera en una clínica local, informó el general PNP José Zavala, jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad.

“Su estado es estable y se viene recuperando en una clínica local. (...) Tengo entendido que está fuera de peligro, está estable. Personalmente, no he ido al hospital, pero eso es lo que he recibido (la información)”, manifestó.



Lucha contra la inseguridad

El jefe policial indicó que, desde este miércoles, se reforzará el patrullaje integrado por personal del Serenazgo en los distritos más afectados por la delincuencia.

El general PNP también se pronunció sobre el pedido del gobernador regional, César Acuña, para que el Ejército salga a las calles a patrullar.

“Sería de gran ayuda para la Policía, pero es una medida política que debe ser evaluada”, sostuvo el oficial.