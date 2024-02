Director del penal El Milagro niega que haya investigación fiscal sobre posibles llamadas extorsivas desde prisión

La Libertad La Libertad: Director del penal El Milagro niega investigación fiscal sobre posibles llamadas extorsivas desde prisión

Genaro Escamilo, director del penal El Milagro de Trujillo, en la región La Libertad, aseguró este marte que no existe ninguna investigación fiscal en torno a posibles llamadas extorsivas que se realizan desde dicho centro penitenciario.

"No tenemos y no he recibido como director del penal ningún requerimiento de parte del Ministerio Público o de la Policía Nacional respecto a un expediente o carpeta de investigación de la participación de algún interno en hechos ilícitos por intermedio de un celular o una llamada", señaló a la prensa tras participar en el pleno del Consejo Regional de La Libertad.



El funcionario indicó que el penal El Milagro sigue hacinado pues dicho establecimiento penitenciario tiene capacidad para 1 600 internos, sin embargo, a la fecha cuenta con 5 500, de los cuales 3 900 están sentenciados y 1 600 con prisión preventiva.

Finalmente, Genaro Escamilo señaló que en lo que va del año se ha realizado el traslado de 8 internos a otro penal, y se coordina otros traslados para las próximas semanas.

Estado de emergencia en la región

El estado de emergencia en la región La Libertad iniciaría en los próximos días, así lo anunciaron el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el titular del ministerio de Justicia, Eduardo Arana, tras participar de una mesa técnica sobre el problema de inseguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

El titular de Defensa indicó que se está evaluando el tipo de estado de emergencia que se va a aplicar, aunque adelantó que es muy probable que sean las Fuerzas Armadas las que tomen el control de la situación con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), decisión diferente a las anteriores declaratorias de emergencia.

“El control del orden interno, en virtud de la situación, de las informaciones, lo toma las Fuerzas Armadas con apoyo de la Policía Nacional. Es eso lo que hemos venido haciendo nosotros, a recibir la información y tomar las decisiones correspondientes”, indicó el ministro Jorge Chávez en declaraciones a la prensa.