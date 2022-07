Mujeres acusadas de hechicería fueron liberadas por rondas campesinas | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Chillia, en la provincia de Pataz, La Libertad, Manuel Quijano, negó que hayan secuestrado a un grupo de mujeres acusadas de asesinato y aclaró que se trató de una "intervención" por el rechazo que generó en la población el caso de supuesta hechicería cometido por las mujeres que mantuvieron detenidas.

"Aclarar que las señoras no han sido secuestradas, han sido intervenidas por un grupo de rondas que habían recibido una denuncia de los señores que eran víctimas con actos de hechicería (producto de ello ha muerto una señora). La población indignada por esa situación decidió tomarlas a las señoras y pasarlas a su cadena ronderil, previa aprobación", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el dirigente ronderil negó que haya ocurrido agresiones contra las personas retenidas, pese al testimonio de la hija de una de las mujeres agraviadas y al comunicado de la Defensoría del Pueblo. Al ser consultado -nuevamente- por las agresiones reportadas, el dirigente reconoció que "posiblemente" esto pudo haber ocurrido.

"Cuando me he enterado de los hechos, he acudido con el subprefecto para que se esclarezca esta situación y, efectivamente, las señoras han manifestado ser culpables de la muerte de la señora Sonia Inga y de la enfermedad de la persona que ha perdido el habla. La población se ha indignado por esa situación y los ha sentenciado a cadena ronderil", apuntó.



Las rondas campesinas no confían en la justicia ordinaria

Tras relatar que, una vez que tomó conocimiento de lo ocurrido en la zona acudió para actuar de mediador, dijo que no entregaron a la Policía a estas personas acusadas de asesinato porque "no confían en la justicia ordinaria". Sobre los videos difundidos que muestran agresiones físicas de parte de las rondas campesinas, el dirigente rechazó su veracidad.

"Las rondas campesinas no confían en la justicia ordinaria. Las rondas campesinas actúan en base al derecho consuetudinario y muchas veces basados en el pluralismo jurídico de las comunidades campesinas de las cuales están afiliadas las rondas campesinas, accionan en base a sus leyes comunales", indicó.

En otro momento, Quijano explicó que llevar a un acusado ante la Fiscalía implica un gasto, además de recordar que, cuando procedieron de esta manera, el delincuente "demoraba más en ir que en regresar". Por esta razón, señaló que "la justicia ordinaria se da en las grandes ciudades, pero Chillia, basado en sus costumbres, vive tranquila sin delincuencia".

"Ha quedado totalmente desmentido en la asamblea, donde las señoras públicamente han manifestado que no han sido víctimas de torturas y no ha sido las que, aparentemente, aparecen en los videos. No han sido coaccionadas porque la reunión se ha llevado a cabo en presencia de la Policía y ellas han manifestado que no ha habido coacción", señaló.

"En la justicia comunal, rondera, la máxima autoridad es la asamblea, dentro de los principios y leyes comunales. Yo y todos hemos rechazado tajantemente los casos de tortura que pudiesen haberse dado porque no ha quedado demostrado. Esos videos no sabemos de dónde han salido, pero no ha quedado demostrado que haya habido actos de tortura", añadió.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: