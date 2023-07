Actualidad La Libertad: familiares piden intensificar la búsqueda de tripulantes de aeronave que cayó al mar en Huanchaquito

Los familiares de los tres tripulantes reportados como desaparecidos luego de la caída de una aeronave a tres millas de la orilla de Huanchaquito, en el distrito de Huanchaco (Trujillo, La Libertad), piden a las autoridades intensificar las labores de búsqueda.

Los tres ocupantes viajaban a bordo de una aeronave, perteneciente a la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier, que salió desde la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) para realizar un vuelo de instrucción.

El accidente se produjo al promediar las 07:00 p.m. del viernes, 28 de julio. Minutos antes, el piloto se contactó con la torre de control para reportarse en estado de emergencia, según reportó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A horas de la tragedia, Isabel Barba, madre de Fabiana Hernández (18), una de las tripulantes de la aeronave, pidió a la presidenta Dina Boluarte, a los congresistas y a las unidades de las Fuerzas Armadas redoblar esfuerzos para encontrar a los ocupantes.

“Que se unan todos para la búsqueda”, clamó.

#MTCInforma📢 | Sobre el incidente aéreo por parte de una aeronave de instrucción de vuelo en la ciudad de #Trujillo informamos lo siguiente.#Ahora #Actualidad pic.twitter.com/qsqfIwWYLC — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) July 29, 2023

Última comunicación

Isabel detalló que la última comunicación con su hija fue una hora antes del accidente, cuando ella le comentó que el vuelo de práctica “salió muy bien”.

“Incluso me dijo que la recogiera del aeropuerto. Al ver que no llegaba, me preocupé porque ella es puntual”, narró.

Según ha comentado la familiar de Fabiana Hernández, al interior de la aeronave iban cuatro personas y no tres, como lo reportó el MTC. Se trataría de un mecánico cuyos datos fueron consignados “en otra hoja”.

“Son cuatro, pero en la ficha de salida solo aparecen tres”, precisó.