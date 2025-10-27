La Libertad: gerente regional de Salud renuncia tras denuncia de presunta corrupción por 'Caso Frigoinca'

Como se recuerda, hasta inicios de año, Frigoinca producía alimentos enlatados para el programa Qali Warma | Fuente: RPP

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros, presentó su carta de renuncia tras la difusión de un informe periodístico del programa Punto Final en el que se reveló la declaración de un colaborador eficaz que acusó al funcionario y a otro trabajador de presuntos actos de corrupción para favorecer las operaciones de la empresa Frigoinca.

Como se recuerda, hasta inicios de año, Frigoinca producía alimentos enlatados para el programa Qali Warma, pues su planta fue observada por condiciones insalubres.

El funcionario rechazó haber recibido dinero como parte de una coima de la empresa e informó que se comunicó a la Contraloría y el Ministerio Público para el inicio de un proceso de investigación. Además, indicó que se removió a personal de la gerencia.

"Se está removiendo también al señor involucrado para los procedimientos administrativos y se está cambiando a los dos gerentes para que se pueda llevar una investigación transparente. Aníbal Morillo no va a estar, pero la investigación se continuará. A Óscar Acuña yo no le puedo decir nada porque cada quien es responsable de sus acciones. Ya las investigaciones dirán cuál es el curso que hay que seguir. Yo hablo como Aníbal Morillo, yo hablo como un profesional más, como médico", manifestó.



Anínbal Morillo evaluará su permanencia en APP

Morillo Arqueros sostuvo que en los tres años y medio que estuvo al mando de la gestión, que inició junto a César Acuña, nunca tuvo problemas similares y calificó la denuncia como un tema político. “Ya lograron lo que querían”, aseveró.

Respecto de su permanencia en Alianza para el Progreso, sostuvo que lo evaluará, pero que no tenía intención de postular a algún otro cargo público.