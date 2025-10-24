Juan José Santiváñez anuncia su postulación al Senado por Alianza para el Progreso [VIDEO]

El exministro del Interior y Justicia publicó un video en las redes sociales donde confirmó su participación en las próximas elecciones generales del 2026.

El exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció este viernes, con un video en sus redes sociales oficiales, su postulación al Senado en las Elecciones Generales del 2026.

Santiváñez Antúnez participará en los comicios con el partido Alianza Para el Progreso (APP), según confirmó en un mensaje en la red social X. Además, prometió que buscará que se dé gratificación a sueldo completo dos veces al año para la Policía Nacional y recordó algunas de las medidas que impulsó a favor de esta institución cuando fue titular del Mininter.

"Ampliamos el seguro médico para los hijos de los policías hasta los 28 años de edad. Creamos la defensa legal para el personal policial que fuera injustamente denunciado, se dieron los aumentos de sueldo y pensión para todo el personal policial después de 12 años", afirmó el exministro en su video para presentar su candidatura.

Juan José Santiváñez, quien asumió el cargo de ministro de Justicia en los últimos meses de la gestión de Dina Boluarte, renunció el pasado 2 de octubre a ese puesto con la finalidad de participar en las elecciones. En su carta dirigida a la entonces mandataria, le indicó que su motivo de abandonar el gabinete es por "el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026".

Cabe recordar que cuando estuvo en el cargo de ministro del Interior fue censurado por el Congreso en marzo de este año, por su responsabilidad política e “incapacidad” para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana.

¡Nos vamos con todo! 💪🇵🇪

Santiváñez es Alianza para el Progreso@Peru_APP



✅ Gratificación a sueldo completo dos veces al año para nuestros #POLICÍAS y #MILITARES.



¡Porque ellos merecen los mismos derechos que todos!#Santiváñez2026 #APP pic.twitter.com/LiUQ81ay8C — Santiváñez 2026 🇵🇪 (@JSantivanez2026) October 25, 2025