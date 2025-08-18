Abogado de Nicanor Boluarte niega que su patrocinado haya favorecido a Frigoinca: "Estamos ante un colaborador eficaz que está mintiendo"

La defensa legal del hermano de Dina Boluarte negó que su cliente conozca a alguien de Frigoinca. Esto luego de que el programa 'Punto Final' revelara que un colaborador eficaz lo señalaba por presuntamente ayudar a dicha empresa con el objetivo de obtener contratos con el Estado y evitar fiscalizaciones.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, negó este lunes que su patrocinado tenga alguna relación con el programa Frigoinca ni que ayudara a dicha compañía para conseguir licitaciones y evitar fiscalizaciones, tal como lo aseguró un colaborador eficaz del Ministerio Público, cuyas declaraciones las dio a conocer anoche el programa periodístico 'Punto Final'. En ese sentido, afirmó que dicha persona solo ha mentido.

"Estamos ante un colaborador eficaz que evidentemente está mintiendo. El señor Nicanor Boluarte no tiene nada que ver ni con el programa Qali Warma, ni con el Midis ni con las personas que han sido referidas en el reportaje", aseveró en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Vivanco señaló que, según la versión del colaborador eficaz, Víctor Salazar Cóndor, exfuncionario de Frigoinca y hoy prófugo de la justicia, pidió S/1 millón supuestamente destinado a Nicanor Boluarte, con el objetivo de obtener contratos con el Estado y evitar fiscalizaciones. No obstante, enfatizó que no existe pruebas sobre esa afirmación.

"Se ha referido el dicho del dicho. Es decir, el supuesto colaborador habría dicho que este señor, que está fugado, Salazar Cóndor, habría pedido dinero en nombre del señor Boluarte, pero no hay ningún circuito probatorio que respalde esa afirmación que es la segunda conclusión que he tenido al ver el reportaje", expresó.

El abogado criticó que el reportaje no tuviera nada de investigación porque solo repite los dichos de una persona que "probablemente esté mintiendo de manera irresponsable pues no se ha llevado a cabo un trabajo de investigación periodística adecuada y diligente".

"Puedo dar fe de la calidad de persona"

Luis Vivanco señaló que su cliente actualmente trabaja como abogado y ha presentado sus ingresos. En ese sentido, descartó que el hermano de la mandataria le haya ocultado información.

"Dudo mucho que exista algún elemento de corroboración en ese sentido. Puedo dar fe de la calidad de persona y profesional que es el señor Boluarte. Estoy absolutamente seguro que el señor no solamente es alguien correcto sino que a lo largo de toda su carrera en el sector público se ha desempeñado con licitud y transparencia", puntualizó.