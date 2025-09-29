Trujillo: conductor de colectivo fue acribillado por presuntos sicarios cuando manejaba su vehículo en El Porvenir

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La PNP presume que este caso responde a un conflicto entre bandas criminales por el control del transporte en El Porvenir. | Fuente: RPP (Imagen referencial)

Un conductor que brindaba servicio de colectivo fue acribillado por aparentes sicarios cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el distrito trujillano de El Porvenir, en la región La Libertad, según informó la Policía Nacional.

Tras el ataque, se difundió en redes sociales un video de amenazas de una banda criminal, la cual se ha atribuido el crimen.

En las imágenes, se observa una dinamita, balas y una pistola al costado de una hoja con amenazas. Estas advierten a los transportistas no usar la ruta denominada Gran Chimú, en Trujillo.

“Carro que quemo, chofer que mato”, es lo que dice en algunos momentos la voz en off adulterada que se escucha en los clips.

Al respecto, la PNP presume que este caso responde a un conflicto entre bandas criminales por el control del transporte en la zona del distrito de El Porvenir.

Amenazas contra transportistas

Según informó nuestro corresponsal en la región, en lo que va del año se han reportado diferentes hechos criminales contra transportistas en La Libertad, los cuales incluyen autos incinerados, balaceras, asesinatos de choferes y detonaciones de explosivos en agencias.