La Libertad: investigan a primos acusados de ser 'marcas' tras robo de S/ 20 mil a empresario

En la ciudad de Trujillo, región La Libertad; la Policía informó sobre la detención de dos primos, acusados de ser 'marcas' y de haber robado 20 mil soles a un empresario.

El robo ocurrió en la avenida Larco, una zona muy comercial de Trujillo, cuando el empresario había retirado dinero de una agencia bancaria, según fuentes policiales.

En la intervención, se detuvo a Kevin Rolmer Araujo Sandoval, de 24 años, y a Julio César López Alvarado, de 23.

Además, de acuerdo con la PNP, los primos son acusados de ser integrantes de una banda denominada 'Los Facinerosos del Norte'.

En diálogo con RPP, el coronel Johnny Huamán, jefe de la Divincri en Trujillo, detalló que la detención de los primos se logró tras identificar un vehículo de color blanco que había sido reportado como robado.

"Se le ha encontrado en el interior de un vehículo que había sido utilizado en momentos previos a este atraso, que correspondería a los roles correspondientes de un delito conocido como marcaje y reglaje. Marcan la salida del banco, lo siguen, hacen el transbordo con este vehículo hacia una motocicleta, posteriormente lo asaltan y luego se reúnen para repartir el monto obtenido de manera ilegal", declaró Huamán a RPP.

Kevin Araujo, uno de los detenidos, confesó a la Policía su participación en el asalto al empresario.

Casos en Trujillo

Cabe mencionar que este no es el primer caso que se ha reportado en Trujillo: solo esta semana se tiene el registro de dos casos de marcaje.

RPP pudo conocer que también hubo un asalto a un empresario cerca de un mercado y le arrebataron al menos 100 mil soles.