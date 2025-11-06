Cambio de comandante general de la FAP: tras 40 años de servicio, cesan a Carlos Chávez y designan a Mario Contreras

El Poder Ejecutivo oficializó el cese del teniente general FAP Carlos Enrique Chávez Cateriano como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Además, dispuso su pase a la situación de retiro tras 40 años de servicio, según indica la Resolución Suprema N.º 078-2025-DE, publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma recuerda que, conforme a la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, el cese en el cargo de comandante general implica el pase al retiro, incluso si el oficial aún no cumple con los años mínimos de servicio.

Cabe resaltar que Chávez Cateriano había asumido la conducción de la FAP el 5 de noviembre de 2023; es decir, llevaba dos años en dicho cargo.

Designan a Mario Contreras como comandante general de la FAP

En un segundo dispositivo, el Gobierno designó al teniente general FAP Mario Raúl Contreras León Carty como nuevo comandante general de la institución.

La Resolución Suprema N.º 079-2025-DE precisa que su nombramiento entra en vigor el 6 de noviembre de 2025, día siguiente al retiro de su antecesor.

Contreras León Carty fue elegido entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón, tal como establece la Ley de la Fuerza Aérea. Mientras ocupe el cargo, llevará la denominación distintiva de General del Aire.

Ambas resoluciones llevan las firmas del presidente de la República, José Jerí, y del ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche.