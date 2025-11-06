Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cambio de comandante general de la FAP: tras 40 años de servicio, cesan a Carlos Chávez y designan a Mario Contreras

Chavez Cateriano había asumido la conducción de la FAP el 5 de noviembre de 2023
Chavez Cateriano había asumido la conducción de la FAP el 5 de noviembre de 2023 | Fuente: Presidencia
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Las resoluciones que oficializan estos cambios en la Fuerza Aérea del Perú están refrendados por el presidente de la República, José Jerí, y por el ministro de Defensa, César Díaz.

El Poder Ejecutivo oficializó el cese del teniente general FAP Carlos Enrique Chávez Cateriano como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Además, dispuso su pase a la situación de retiro tras 40 años de servicio, según indica la Resolución Suprema N.º 078-2025-DE, publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma recuerda que, conforme a la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, el cese en el cargo de comandante general implica el pase al retiro, incluso si el oficial aún no cumple con los años mínimos de servicio.

Cabe resaltar que Chávez Cateriano había asumido la conducción de la FAP el 5 de noviembre de 2023; es decir, llevaba dos años en dicho cargo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Designan a Mario Contreras como comandante general de la FAP

En un segundo dispositivo, el Gobierno designó al teniente general FAP Mario Raúl Contreras León Carty como nuevo comandante general de la institución.

La Resolución Suprema N.º 079-2025-DE precisa que su nombramiento entra en vigor el 6 de noviembre de 2025, día siguiente al retiro de su antecesor.

Contreras León Carty fue elegido entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón, tal como establece la Ley de la Fuerza Aérea. Mientras ocupe el cargo, llevará la denominación distintiva de General del Aire.

Ambas resoluciones llevan las firmas del presidente de la República, José Jerí, y del ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche.

Te recomendamos

Dicho en el Perú

EP08 | José Abelardo Quiñones: “- El pedestal de héroe de la aviación militar se encuentra vacío. - ¡Presente mi comandante!”

Podemos considerarlo el primer gran héroe de la aviación militar peruana y uno de los más grandes pilotos que ha dado nuestro ejército. En el episodio de hoy te contamos la historia de José Abelardo Quiñones, natural de Pimentel, a quien familiarmente llamaban Pepe, un niño impetuoso, que lograba lo que se proponía y gran atleta. Héroe de la guerra con Ecuador.
Dicho en el Perú
Dicho en el Perú
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Fuerza Aérea del Perú Carlos Chávez Mario Contreras FAP

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA