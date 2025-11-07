Desbaratan a clan familiar ‘Perú Unidos’: banda extorsionaba a transportistas y logró amasar S/ 1.8 millones

Duro golpe al crimen organizado. Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron esta madrugada un megaoperativo que permitió capturar a los presuntos integrantes del clan familiar ‘Perú Unidos’, vinculado a extorsiones contra transportistas de Lima y Callao.

Según la tesis fiscal, esta organización mantenía amenazados a transportistas de hasta seis empresas, a quienes exigían cupos por cada salida. Gracias a esta actividad ilícita, la banda habría logrado amasar hasta 1.8 millones de soles.

En diálogo con RPP, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, indicó que, luego de un trabajo de inteligencia, se logró establecer el modus operandi de este clan familiar, liderado por una mujer, que ya fue detenida.

“Se ha logrado acopiar evidencias que nos ha logrado establecer el modus operandi de esta organización criminal y se ha logrado identificar a cada uno de los miembros de la organización criminal, así como también el rol que han cumplido dentro de la misma”, comentó.

“Es una presunta organización criminal que se dedicaba al cobro de cupos de transportistas. La que dirige es la lugarteniente Roxana Vílchez, que está detenida en estos momentos, conjuntamente con otros miembros de la familia y otras personas más”, agregó.



Así se ejecutó el allanamiento en un inmueble de la cuadra 8 del jirón Loreto, en el Callao. | Fuente: Ministerio Público

11 inmuebles allanados

En un comunicado, el Ministerio Público detalló que, como parte de este megaoperativo, se allanaron 11 inmuebles del Callao, Ventanilla, San Borja y Chorrillos. En la diligencia, participaron hasta 15 fiscales especializados.

“Lo más importante es que, con este golpe, hemos sacado de circulación a una banda criminal que se dedicaba a extorsionar a transportistas de Lima, Callao, Pachacútec, Ancón y toda esta zona”, resaltó Chávez Cotrina.

Cabe mencionar que, según el Ministerio Público, el clan familiar ‘Perú Unidos’ también se dedicaría a la venta de clorhidrato de cocaína y marihuana.



Fiscalía logró la detención preliminar judicial de presuntos miembros de la banda criminal 'Perú Unidos', dedicada al cobro de cupos a seis empresas de transportes en el Callao y que habría generado ingresos aproximados de S/ 1.8 millones, desde 2024.



