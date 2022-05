La Libertad: ¿Por qué las autoridades decidieron no promover el uso facultativo de la mascarilla en la región?

En La Libertad, aún no se cumple con la aplicación de 3 dosis a los adultos mayores de 60 años. | Fuente: Geresa La Libertad

Luego de que el presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunciara el uso facultativo de mascarillas para la región La Libertad, la Gerencia Regional de Salud indicó que aún no promoverá la medida en la región, porque aún no se cumple con la vacunación a más del 80% de la población mayor de 60 años, así lo dio a conocer la directora de Epidemiología de dicha entidad, Ana María Burga.

La especialista precisó, además, que mientras no tengan la comunicación oficial por parte del Ministerio de Salud, no se dará ni adoptará ninguna medida.

“Nosotros no vamos a difundir nada, es solo un anuncio de palabra, pero no promoveremos algo de lo cual no tenemos un comunicado oficial del Ministerio de Salud. No hemos cumplido aún con uno de los requisitos”, indicó Burga.

La especialista señaló que tomar esta medida sería irresponsable, dado que para llegar al 80% de vacunados en el grupo etario mayor a 60 años, aún falta inocular una población de más de 2 mil personas, meta a la que se espera llegar en los próximos días.

La jefa de epidemiología dijo que, durante la tercera ola, el 85% de los fallecidos en la región de La Libertad eran personas que tenían menos de 3 dosis de vacunas, por lo cual se necesita llegar al porcentaje requerido de población vacunada.

Ana María Burga también indicó que la cifra de casos ha empezado a aumentar durante la última semana a más de 20 casos por día, debido al alto nivel de contagio de los linajes DA.2 y DA.2.12, los cuales son 10% más contagiosos que la variante ómicron original.

Según la Gerencia Regional de Salud, del millón 955 mil 991 personas a vacunar en la región La Libertad, el 90% cuenta con una dosis, el 84.5% 2 dosis y 62.6% con 3 dosis.

Especialista asegura que aún no es recomendable aplicar medida

El médico infectólogo del hospital Víctor Lazarte, Alex Castañeda, consideró que la medida de suspender la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios públicos en La Libertad no es prudente porque todavía tenemos índices de letalidad en la región.

“Poco prudente el levantar una medida tan importante que ha ayudado a reducir los riesgos de transmisión, porque todavía encontramos letalidad, que no baja del 6% a causa de la COVID-19”, puntualizó.

El especialista agregó que el uso facultativo de la mascarilla en espacios público podría significar el adelanto de una cuarta ola del nuevo coronavirus.

