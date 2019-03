Menor con discapacidad fue violada hace dos años y hasta ahora no encuentra justicia

La investigación continuará en una instancia superior. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rolando Gonzales

Tras dos años de haber denunciado la violación sexual contra una adolescente con habilidades diferentes (sordomuda), la familia de la víctima aún espera la justicia del caso. El hecho, ocurrido en Alto Trujillo, en el distrito trujillano El Porvenir, tiene como presuntos responsables a dos hermanos quienes son acusados de ultrajar a la menor cuando tenía 14 años.

"Hay muchos casos de niños con esta discapacidad y las autoridades las hacen a un lado. Como madre, esto me indigna porque siento que no hacen valer sus derechos. Se me cerraron todas las puertas, pero ahora veo que ahora se abre una", señala entre lágrimas Fiorela Gonzales Altamirano, madre de la víctima.

Según indicó, el caso estuvo a punto de archivarse pero la jueza María Zavaleta Cabrera, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, intervino y pasó la investigación a una instancia superior.

El abogado defensor Julio Villavicencio Olivares señaló que actualmente los presuntos responsables, Junior y Jhon Torres Chávez se encuentran con comparesencia simple. Por esta razón, su defensa no asistió a la audiencia en la que se ordenó continuar el caso.

Señala que se empieza a hacer justicia, aunque espera que esta llegue con todo el peso con una sanción entre 20 y 25 años de cárcel efectiva.

El padre de la joven, Marco Rodríguez, contó a RPP Noticias que el Ministerio Público pidió que se archive el caso sin que se realicen las investigaciones. Pidió a la flamante ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, intervenir en el caso.





La madre de la víctima espera justicia. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rolando Gonzales

Violación en descampado

La violación se remonta al año 2017, cuando la menor fue interceptada por dos hermanos cuando iba a comprar a una tienda. Los hombres se aprovecharon de su condición de no poder escuchar ni gritar para atacarla, llevarla a una zona descampada y abusar de ella.

La adolescente pudo ser rescatada por una pareja de enamorados que luego la acompañó a poner la denuncia. Posteriormente, la menor fue internada en el Hospital Belén de Trujillo.

Ahora, la menor tiene 17 años y su madre señala que no ha podido rehacer su vida. "Se han demorado dos años y recién veo que empieza a hacerse justicia. Yo he ido de un lado a otro con mi niña, no ha sido fácil para ninguna de las dos. Lo que pido es justicia porque no es fácil convivir con esto, mucho más con la discapacidad que ella tiene", señala, a la vez que exige una drástica sanción para los responsables.