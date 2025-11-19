Fiscalía sobre búsqueda de Óscar Acuña: "No ha sido ubicado y trabajamos en ello"

El fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia, manifestó que la investigación contra el hermano de César Acuña es reservada; sin embargo, aseveró que este ya cuenta con una orden de detención preliminar.

El fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia, confirmó este miércoles que Óscar Acuña, hermano del exgobernador regional César Acuña, se encuentra como no habido y que se está trabajando para encontrar a esta persona, involucrado en el caso Qali Warma.

"No ha sido ubicado y trabajamos en ello. Nosotros como Fiscalía hemos solicitado la detención preliminar judicial. Esta ha sido evaluado por el juez ante la existencia de medios probatorios que sustentan nuestro pedido e indagación", manifestó en el programa Las cosas como son de RPP.

Abia sostuvo que el Poder Judicial dictó prisión preliminar para Acuña por siete días para que participe en las diligencias correspondientes con respecto al caso.

"Es una persona que viene siendo investigado, pero los hechos e indagaciones están de carácter reservado, no puedo dar detalles. En términos generales, él habría facilitado ser intermediario para que representantes de Frigoinca lleguen a funcionarios de la Geresa de La Libertad", explicó.

En esta investigación también están incluidos Aníbal Manuel Morillo, exgerente regional de salud; Jorge Luis Silva, trabajador del Gobierno Regional de La Libertad, y Luis Álvarez, exfuncionario de Qali Warma. Todos ellos ya fueron detenidos preliminarmente en el operativo de hoy.

Por su parte, el partido Alianza Para el Progreso informó en un comunicado que brindarán las facilidades a la Fiscalía para las indagaciones que realicen con respecto a Óscar Acuña.