Caso Qali Warma: Detienen a tres investigados por tráfico de influencias y allanan 13 inmuebles

Desde Fiscalía informaron que los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

El Ministerio Público informó este miércoles sobre la detención preliminar de tres personas como parte de diligencias en el marco del caso Qali Warma en las que también se allanó 13 inmuebles en las regiones La Libertad, Áncash y Lima.

A través de la cuenta de X de la institución indicaron que las diligencias son ejecutadas por el noveno despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Se trata de Aníbal Morillo (60) y Jorge Luis Silva (47), quienes habrían utilizado un esquema de contactos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para facilitar, de forma irregular, apoyo a la empresa Frigoinca S.A.C., en permisos y fiscalizaciones sanitarias con el fin de obtener contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma.

Desde Fiscalía también dieron cuenta de la captura de Luis Álvarez (37), exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, quien habría recibido sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos.

Investigación

Asimismo, señalaron que en esta investigación también está comprendido Óscar Acuña Peralta, quien de acuerdo con el Ministerio Público habría participado en el esquema de tráfico de influencias.

La investigación sobre el caso Qali Warma se encuentra en etapa preparatoria (cuarta fase) y apunta a la existencia de una organización criminal enquistada en el Estado que manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos, entre ellas, Frigoinca.

Según Fiscalía, ello habría perjudicado la salud de miles de escolares en varios departamentos del país.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, y un equipo de cinco fiscales adjuntos, quienes también incautaron equipos electrónicos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El allanamiento y detención se realizó en coordinación con personal policial de la División de Inteligencia de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).