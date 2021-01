La Defensoría lamentó la pérdida de dos vidas humanas en el ejercicio del derecho a la protesta. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El jefe de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, José Luis Agüero, reveló que existe un "compromiso" de parte de las autoridades y los representantes de los trabajadores y del sector privado para mejorar la situación de los trabajadores del agro; sin embargo, reconoció que esto no representa un acuerdo "porque no hubo un acta firmada".

"No podríamos llamar acuerdos en sí porque no ha habido al final de la sesión unas conclusiones que lleven a una firma de compromisos. Ha sido, más bien, un diálogo y de ahí se han asumido algunos compromisos y en uno de estos se dijo que en la provincia de Virú no se tiene adecuado los servicios básicos", destacó.

En entrevista con RPP Noticias, Agüero comentó que hubo un compromiso de parte del Ejecutivo para invitar a los trabajadores agroindustriales a que formen parte de la elaboración del reglamento de esta nueva Ley Agraria que será publicada por el Gobierno.

Asimismo, reveló que hay un compromiso por parte de los dirigentes sindicales que el pasado viernes participaron de la reunión para formar parte de esta comisión de elaboración del reglamento de la norma, donde se podría establecer condiciones de mejora.

"Se fue muy claro en decir que no se va a poder cambiar la ley, más bien se va a establecer algún tipo de adecuación de beneficio para los trabajadores", precisó.

Los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, de Trabajo y Promoción del Empleo, y de Comercio Exterior y Turismo, encabezaron el pasado viernes un espacio de diálogo en Trujillo que convocó a representantes de los trabajadores y del sector privado, así como a congresistas y autoridades locales de La Libertad.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, sostuvo que el Ejecutivo impulsará acciones para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales. "El gobernador regional y los alcaldes de la provincia de Virú definirán las prioridades en materia de salud, educación, vivienda, conectividad y saneamiento", señaló.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Javier Palacios, indicó que se trabajará el reglamento de la nueva ley agraria de la mano de los trabajadores y empleadores, a través de sus representantes y en un plazo de 30 días. También precisó que la Sunafil reforzará su labor de fiscalización laboral en la región y que se están desarrollando las acciones necesarias para garantizar el ejercicio de la representatividad y libertad sindical de los trabajadores del agro.

Se alcanzaron principales acuerdos:

►El Ejecutivo realizará con trabajadores y empleadores el reglamento de la ley agraria.

►Se fortalecerá la fiscalización de @SunafilPeru.

►En coordinación con el @GRLaLibertad y gobiernos locales se ejecutarán obras para el desarrollo. pic.twitter.com/8WmgIVvrHK — Consejo de Ministros (@pcmperu) January 2, 2021

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: