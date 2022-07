Poblador de Chillia niega versión de tortura a una de las mujeres acusada de actos de hechicería

En vísperas, las rondas campesinas liberaron a liberaron a siete mujeres y un hombre a quienes mantuvieron privados de su libertad desde findes de junio por acusarlos de cometer actos de hechicería.

Angelmiro Paz poblador del distrito de Chillia, en Pataz, La Libertad, rechazó este miércoles una supuesta agresión por parte de las rondas campesinas de dicha jurisdicción a una mujer acusada de cometer actos de hechicería.

En declaraciones a RPP Noticias, Angelmiro Paz manifestó que son falsas las imágenes en las que se muestra una agresión a una mujer por parte de ronderos. Según manifestó, él estuvo en la cadena ronderil y en ningún momento ocurrió esta agresión, en ese sentido, atribuyó esta versión a un candidato político.

“Prácticamente es mentira, simplemente por un candidato de la T que ha sacado esa mentira para hacerlo bajar a los otros candidatos. Sí, yo he estado presente y en ningún momento se ha golpeado a esas señoras y esos chalecos rojos no son del distrito de Chillia. Quizás de otra provincia, pero acá en la provincia de Pataz no existen esos chalecos rojos”, manifestó.

Sobre acusación de hechicería

Respecto de la acusación contra estas mujeres por presuntamente cometer actos de hechicería, el poblador indicó que sus familiares resultaron afectados por dichos actos de una mujer a quien identificó como Florentina.

Según dijo, esta mujer dio de comer a su esposa “baba de sapo” mezclada con alimentos, lo cual le generó dolores en el vientre que no han podido ser explicados por médicos de la zona. Añadió que su madre y su padre sufrieron similares actos y que su suegra falleció hace tres meses por la misma razón.

“La bruja me declaró que le han dado un plato de comida, arroz y tallarín, una crema y una pierna de cuy. Ahí me dijo la bruja que le ha metido sus babas del sapo, por eso que se va a quedar así y no va a poder moverse, por eso que le han dado que va a morir”, dijo.

“Chapé unas brujas y me ha dicho que no la lleve al hospital porque si la llevaba ahí iba a morir igual que cierta persona, porque esa medicina dice que peor le hace porque el animal está dentro suyo”, agregó.

Liberación

En vísperas las rondas campesinas del distrito de Chillia liberaron a siete mujeres y un hombre a quienes mantuvieron privados de su libertad desde fines de junio por acusarlos de cometer actos de hechicería. Estas personas habrían sido sometidas a torturas según información de la Defensoría del Pueblo.

Según un parte de la comisaría de Chillia, los ronderos liberaron pasadas las tres de la mañana a Florencia Aranda (45), María Juana Campos Santisteban (62), Rosa Rojas Paz (70), Antonia Torres Espinoza (79), Octavia Campos de la Cruz (60), Erminia Ortega López (59), Irene De la Cruz Castillo (65) y Alfonso Campos Paz (43).